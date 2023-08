De Israëlische droom is opgeblazen en de belofte niet vervuld

De democratie in Israël? Die is al veel langer gecorrumpeerd, stelt Simone Korkus, een Nederlands-Belgische auteur en journalist die sinds 2001 in Israël woont. ‘Het verhaal dat Israël zichzelf vertelde, is afgebladderd.’

Mijn Joods-Israëlische vriend Yuval – veertiger, vrijzinnig, accountant, vader van drie kinderen, al zeven maanden deelnemer van de protestbeweging – kreeg ruzie met een orthodoxe Jood in de supermarkt. Het gebeurde daags nadat het Israëlische parlement de controversiële wet die de rechterlijke macht beknot met een nipte meerderheid van 64 van de 120 Knesset-leden had goedgekeurd. Weliswaar drong de orthodoxe Jood voor bij de kassa, maar ze scholden elkaar de huid vol omdat de man Netanyahu steunt en Yuval de protestbeweging, vertelt hij geschokt. “Ze hebben ons land verkwanseld.”

De nieuwe wet is onderdeel van het rechtshervormingsplan van de extreemrechtse en ultraorthodoxe regering-Netanyahu die via de salamitactiek – schijfje voor schijfje – het Hooggerechtshof buiten spel zet. Dat is een ingrijpende verandering, want Israël heeft geen grondwet en geen Senaat, zoals in België die wetsvoorstellen goed- en afkeurt en de regering controleert. Met het uitschakelen van de enige toetsende macht wordt het democratisch beginsel van de verdeling der machten onderuitgehaald en komt de weg vrij voor een theocratische Joodse dictatuur. Zeven partijen hebben het Hooggerechtshof verzocht om de wet te vernietigen. Of het een bij meerderheid aangenomen wet die zijn eigen macht beperkt kan vernietigen, is een vraag die nog nooit eerder is beantwoord. Natuurlijk zou een volgende regering de rechtshervorming weer kunnen vernietigen, maar als het kabinet-Netanyahu standhoudt kan dat op zijn vroegst in 2026.

De maandenlange massale demonstraties van tienduizenden Israëliërs zijn niet in de eerste plaats een juridisch protest tegen een beslissing van de Knesset of een nieuwe wet. Zij komen voort uit een diepe ontreddering omdat de andere kant, de extreemrechtse en ultraorthodoxe gemeenschap, het Joodse verbond dat door een flinterdun laagje van vrijzinnige tolerantie nog overeind werd gehouden, heeft verbroken.

De orthodoxe en vrijzinnige Joden liggen al sinds de oprichting van de staat Israël met elkaar overhoop en de huidige situatie vormde de aanleiding om die onvrede uit te spugen. Sinds een deal van Ben Goerion hebben de orthodoxen de soevereiniteit over de religieuze ‘Joodsheid’ van de staat en het gezag over het religieuze en dagelijkse leven van de Israëliërs. Nu ze dankzij Netanyahu ook de nationale politieke scepter zwaaien, bestaat de angst dat de moderne staat ontwricht wordt.

Zoals een bekend Hebreeuws lied het Israëlische Joodse gedachtegoed verwoordt: ‘een li Eretz acheret’ ofwel ik heb geen ander land. Iedere Joodse Israëliër is ervan doordrongen dat hij of zij te allen tijde zijn thuisland kan verliezen. Het is niet de democratie die gesneuveld is, want die was al jaren geleden gecorrumpeerd, maar het verhaal is gebarsten dat de Israëliërs zichzelf en hun kinderen vertelden over hun bestaan en het ontstaan van de staat Israël. Israëlische liberalen zijn ontwaakt uit een lange winterslaap en beseffen dat het narratief van ha aretz, zoals iedere Joodse Israëliër Israël noemt en dat ‘het land’ betekent alsof er geen andere landen zijn, niet bestaat. Dat nu is de ware tragedie van Israël.

Droom opgeblazen

Ik ben als niet-Joodse Nederlands-Belgische journalist al 25 jaar als het ware embedded in de Israëlische samenleving. Ik leef, beleef en luister naar de verhalen van de Joodse en Arabische bewoners. Na de tragedie van de Holocaust en alle vervolgingen die eraan voorafgingen, hebben de Joden 75 jaar geleden een eigen staat gesticht en een bestaan gecreëerd. Voor dat veilige heenkomen voor alle Joden van waar ook ter wereld wilden ze met hart en ziel strijden. De terugkeer van de diaspora gaf elke Jood het legale etnische recht Israëlisch burger te worden en ze bouwden samen een sterk volksleger om het land tegen vijandige buurlanden te beschermen.

Maar de droom is opgeblazen en de belofte niet vervuld. Tienduizend reservisten van het leger weigeren nog dienst te doen. De illusie van de veilige haven werd vernietigd door een onvoorziene vijand vanuit de eigen Joodse gelederen die een ander, rechts en religieus Joods narratief dicteert – de Joodse staat voor de Joden – en acteert vanuit de gedachte ‘een land zonder volk voor een volk zonder land’ alsof het land uitsluitend aan Joodse bewoners toebehoort. Die illusie werd zelfs door Theodor Herzl niet geloofd. Het land werd al bewoond door Arabieren die verwachtten dat de internationale gemeenschap hun geboorterecht op het land zou verdedigen, maar die liet het pijnlijk afweten.

Israëlische leiders trachtten coute que coute het Joodse karakter te beschermen en dat ging ten koste van die twee miljoen niet-Joodse, grotendeels Arabische, burgers. In 2018 werd op initiatief van Netanyahu’s Likoed-partij de natiestaatwet aangenomen. Israël is nu wettelijk het historische thuisland van het Joodse volk, dat een exclusief recht op nationale zelfbeschikking heeft. De Arabische burgers hebben dat recht niet.

Uit het geheugen

Democratie komt voort uit het geloof dat mensen in de basis gelijk zijn en over hun lot kunnen beslissen maar met zo’n verschil in rechtsposities is de democratie van de Joodse staat al jaren verworden tot een oxymoron. Het enige nieuwe element dat de huidige regering-Netanyahu heeft toegevoegd is de versmelting van religie en nationalisme die in het verleden nog gescheiden werden gehouden en dat doet een oude angst dat Israël doordrenkt zal raken van Joods obscurantisme herleven.

De realiteit van de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook die vijf miljoen mensen onder zeer moeilijke omstandigheden gevangenhoudt, lijkt bij vele Joden – vooral jongere Joodse Israëliërs – uit het geheugen gewist. Iedere vorm van kritiek gaan ze uit de weg.

De kleine groepen Israëlische burgers die wel het debat over de 56-jarige bezetting proberen open te trekken worden monddood gemaakt. Zelfs bij de protestbeweging wordt iedere verwijzing naar de bezetting en de Naqba uitdrukkelijk vermeden. Intussen rijzen nieuwe Joodse nederzettingen als paddenstoelen uit de grond en wordt de kritiek van de internationale wereld terzijde geschoven. Israël is immers de sterke start-upnatie.

Wie naar de economisch graadmeters kijkt ziet dat Israëls inkomen per capita het afgelopen jaar met 2,3 procent is gestegen en de ratio tussen Israëls schulden ten opzichte van het bruto nationaal product op 60 procent staat, wat betekent dat het land zijn schulden kan terugbetalen. Weliswaar ondervindt de hightechwereld een serieuze terugslag door de upscale-fase waarin hij zich bevindt, maar de defensie-industrie draait dankzij de enorme vraag van Amerikaanse en Europese overheden beter dan ooit.

De keerzijde van het verhaal is dat de VS en Europa door die afhankelijkheid niet echt een vuist kunnen maken tegen Israël in de vorm van een economische boycot of uitstel van subsidies. Wat dit succesverhaal niet vertelt is dat Israël van alle ontwikkelde landen een van de grootste inkomenskloven heeft. Twintig procent van de bevolking – voornamelijk joods-orthodoxe en Arabische burgers – leeft onder de armoedegrens van 704 euro per maand, terwijl twintig procent van het nationaal inkomen in handen is van de vijfhonderd rijkste Israëliërs. De ultraorthodoxe burgers proberen nu via de regeringspartijen een groter stuk van de taart te bemachtigen. Zo ligt er een voorstel om de in de sjoel biddende Joden eenzelfde soldij toe te kennen als soldaten. Het argument is dat ze de staat beschermen door het gebed. En dat stuit weer op stokoude verwijten van de liberalen, want de sterk groeiende religieuze bevolking zou nauwelijks werken, doet geen legerdienst en draagt niet bij aan het nationaal inkomen.

Afgebladderd

Yuval en de orthodoxe Jood in de supermarkt hebben niets gemeen. Ze wonen op verschillende planeten, hebben andere normen en waarden en spreken weliswaar Hebreeuws maar ze verstaan elkaar niet. Israël heeft altijd een grote diversiteit aan Joden gekend met diverse achtergronden en grote politieke, religieuze en ethische verschillen, maar tot voor kort konden die nog naast elkaar leven. Nu is het verhaal dat Israël zichzelf vertelde, afgebladderd. Het fineer van mooie woorden is verdwenen. Yuval gaat iedere zaterdag door met demonstreren al voelt hij zoals vele Israëliërs dat hij de thuis van zijn verleden is kwijtgeraakt en het land van zijn toekomst onzeker is.

De stappen van de regering en de oppositie zijn onvoorspelbaar. Aan beide kanten is een relatief zwak leiderschap, en een duidelijke strategie voor de toekomst ontbreekt. Netanyahu is afhankelijk van de steun van de orthodoxe coalitiepartners, maar hij heeft ook zijn eigen achterban gegijzeld, want als die de regering niet steunt, stort het zorgvuldig gebouwde kaartenhuis in.

Veelzeggend is dat Israëls aartsvijanden – Iran en Hamas – zwijgen over het gerechtelijke tumult in Israël. Ze wachten op de ondergang en willen voorkomen dat Netanyahu het Joodse volk bij een vijandige dreiging verenigt. Er wordt wel geopperd dat de onwil van Netanyahu’s coalitieleden om compromissen te sluiten een teken is dat ze misschien binnenkort verkiezingen verwachten en hun gepolariseerde achterban te vrede willen stellen.

Het burgeractivisme van de demonstranten staat los van politieke partijen en het heeft niet één programma voor de toekomst. Intussen wil de meerderheid van de bevolking geen verandering zonder brede consensus en snakt ze naar een nieuw verhaal over ha aretz. Een verhaal dat van binnenuit zal moeten worden geschreven, dat verteld wordt met nieuwe rechtvaardige gedachten en ideeën die verbinden en hoop bieden. Een verhaal om te overleven.