Frederik De Backer is columnist.

Juicht ende jubelt, de nieuwe iPhone komt eraan! Overal ter wereld houden techvloggers met bedampte brilglazen angstvallig tablets voor aangezwollen chinobroeken, en wie kan het hen kwalijk nemen? De iPhone is alles voor iedereen, levensadem voor elkeen die zich de primaat ontstegen acht. Eten en drinken, wie weet zelfs aardgas. Dichter bij een gouden kalf zijn we deze eeuw nog niet gekomen.

Woensdag wordt nummer 14 voorgesteld, een zoveelste relikwie van Sint-Steve, patroonheilige van coltruidragers en afwezige vaders, de man die bleke computernerds en snuivende marketingbinken verenigde – onze dankbaarheid kon niet groter zijn. Tim Cook is alvast even uit- en aangezet en van alle noodzakelijke updates voorzien om de wereld kennis te laten maken met de vele nieuwe, duizelingwekkende hoogten van vernuft verkennende snufjes van dit godsgeschenk: minder in- en uitgangen, meer dongels en tussenstukjes! Een vierde, vijfde en waarom geen zesde camera aan voor-, achter- en alle mogelijke zijkanten! Een groter scherm!

Zelden wordt een hand in onze achterzak luider toegejuicht dan op een Apple-presentatie. Een eng kliekje zwelgend in haar adoratie. Mensen die hun identiteit halen uit een winkel, hoe fraai het doosje ook moge zijn vormgegeven, zijn al even akelig als zij die ze halen uit een kop koffie. Je consumeert iets! Hoor je mij idolaat snateren over de tartaarsaus van Bosteels? Nee, hoogstens zacht snikken onder een deken, zoals het hoort.

Ik koop dus ik ben, daar komt het meer dan ooit op neer. Natuurlijk is het niet nieuw, het sijpelt al zo lang binnen dat we de pfos niet eens meer proeven. Het begon met de industriële revolutie en die heeft haar verdiensten, maar de weefgetouwen bleven nooit lang stil wanneer er weer eens een kind onder terechtgekomen was. De energieprijzen lopen al maanden op, maar tot actie wordt pas overgegaan wanneer bedrijven in nood raken. De consument krijgt minder bescherming voor de belastingen die hij wél betaalt.

Ooit heette een consument een burger.

Dat is waarom zo’n circus als datgene dat Apple komende week optrekt me zo kwaad maakt. Telkens weer komt een lul met een montuur dat ons twee maandlonen zou kosten ons met een kamerbrede glimlach wijsmaken hoeveel beter hij en zijn trawanten onze levens gaan maken, en week na week, maand na maand, jaar na jaar gaat alles slechter. Ze vervuilen water, lucht en land, verkopen onze data, drijven slaven alsof Rome nooit is gevallen, en als iemand stoemelings op hun wandaden uitkomt wordt niemand gestraft. 3M, Volkswagen, Borealis, de banken... nooit rolt één kop, maar o wee als je tien minuten te laat bent om de parkeermeter bij te vullen.

48 megapixels om de verrotting haarscherp vast te leggen.