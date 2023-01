De interessantste les die te onthouden valt uit het opstappen van Ardern zit in de motivatie die ze meegeeft

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Als de premier van Nieuw-Zeeland opstapt, is dat hier doorgaans in het beste geval een kort telexberichtje in de krant waard. In het geval van Jacinda Ardern levert het wereldwijd grote nieuwskoppen op. Terecht. Uit haar stap opzij, en de manier waarop ze die stap zet, vallen interessante lessen te trekken. Al zijn dat niet per se de lessen die haar grote schares voor- én tegenstanders er nu uit trekken.

Zo zal mevrouw Ardern wellicht vereenzelvigd blijven met het behoorlijk succesvolle maar harde coronabeleid in haar land. Voorstanders loven haar volharding, tegenstanders zien in haar juist de frontvrouw van een beleid dat zonder veel terughoudendheid de grondrechten van burgers inperkte. Sowieso weten we onderhand wel dat gezondheidsbeleid dat goed uitpakt op een relatief dun bevolkt en welvarend eiland niet per se ook kan werken in een druk land op het kruispunt van Europa.

Vooral vrouwelijke collega-politici betuigen Ardern eer. Ook in Vlaanderen, met een brede, pluralistische coalitie die van Zuhal Demir (N-VA) over Hilde Crevits (cd&v) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) tot Caroline Gennez (Vooruit) strekt. Ardern wordt geprezen voor haar andere, ‘empathische’ leiderschapsstijl, die een verademing zou zijn in een tijd waarin autoritair ‘macho’-leiderschap opgang maakt.

Ook daar passen enkele kanttekeningen bij. Meer diversiteit en gelijke vertegenwoordiging onder leiders is een prima zaak, omdat zo de talentvijver wordt verbreed. Maar het riedeltje dat de wereld, de politiek of het bedrijfsleven per se beter worden met een vrouw in de cockpit, is gebaseerd op een fabel die vrouwen juist reduceert tot hun zogenaamde ‘zachtaardigheid’.

De interessantste les die te onthouden valt uit het opstappen van Jacinda Ardern zit in de motivatie die ze meegeeft. “Ik weet dat ik niet meer voldoende in de tank heb.” Het premierschap vergt een tank vol energie en Ardern meent dat ze die niet meer in zich heeft. En dus laat ze haar plaats aan andere en beter geschikte kandidaten. Het is knap en uitzonderlijk dat leiders zo naar zichzelf kunnen kijken en de consequentie durven trekken.

“Politiek moet toch ook anders kunnen?”, oppert Gwendolyn Rutten, zelf oud-partijleider. Voor de gezondheid van politici en voor de kwaliteit van hun beleid zou het inderdaad beter zijn dat de oude politieke cultuur van uitputtingsslagen aan de onderhandelingstafel en aan het permanente mediafront stilaan wordt begraven.

Maar er is ook een andere conclusie mogelijk. Misschien is het helemaal niet zo verkeerd dat politici alles geven in een tijdelijk mandaat, en dan een beleefde buiging maken en weer wat anders gaan doen. In andere landen gebeurt het weleens vaker dat leiders na korte tijd weer vertrekken uit de politiek. Hier is de oude cultuur taaier, naar het motto van Herman De Croo dat politici eerst sterven in de Kamer om dan naar de Senaat te gaan.

“Alleen zuivere machtspolitici klampen zich vast aan de macht”, schreef N-VA-minister Zuhal Demir op Twitter. Zou ze dat ook al eens gezegd hebben tegen haar eigen voorzitter, inmiddels 18 jaar in functie?