De ingrepen in het oeuvre van Roald Dahl hebben niets met ‘woke’ te maken. Het verzet ertegen is terecht

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

De voorbije jaren hebben honderden schoolbesturen in de Verenigde Staten verordend dat boeken die verwijzen naar lgbtq of racisme uit de klasbibliotheken moeten verdwijnen. Het is even merkwaardig als veelzeggend dat die reële en verregaande vorm van censuur nooit onderwerp is van het debat hier over cancelcultuur.

Tot daar het whataboutisme, de neiging om een discussie te versmoren door over een gelijkaardig punt te beginnen. Dit stukje moet gaan over de beslissing van een Britse uitgever om de kinderboeken van Roald Dahl aan te passen en mogelijk kwetsende woorden weg te poetsen. Het adjectief ‘dik’ dient bijvoorbeeld vervangen te worden door ‘enorm’, wat dan blijkbaar minder kwetsend zou zijn. Tegen die ingrepen komt nu internationaal verzet. Terecht. Al zou de verontwaardiging dus ook breder gericht mogen zijn op de grotere censuurgolf.

Sommigen stellen dat Roald Dahl bij leven zelf zijn werk aanpaste, bijvoorbeeld omdat hij ook wel besefte dat de Oempaloempa’s in hun oorspronkelijke versie als slaafgemaakte pygmeeën in Sjakie en de chocoladefabriek niet meer door de beugel konden. Dat klopt, maar de auteur hield daarbij dus zelf de pen vast. Dat maakt toch een verschil.

Anderen stellen dan weer dat de stichting die de erfenis van Dahl bewaakt zelf de ingrepen liet doen. Ook dat klopt, maar het is geen toeval dat de operatie nu gebeurt, nadat Netflix eigenaar werd van de stichting. Dit is dan ook geen gevalletje van wokeness, maar van een industriële gigant die doorsneeproducten wil slijten aan de massa en dus elke ophef preventief wil vermijden. Dit doet niet zozeer denken aan progressief moralisme, maar wel aan de zedelijke overgevoeligheid die je ook bij andere techgiganten als Facebook of Apple ziet. Alles wat winstmaximalisatie verhindert, moet uit de weg.

Dat is wel een probleem. Roald Dahl was vast niet de meest vrolijke, vooruitstrevende mens die ooit geboren is, maar wat telt is dat hij een icoon van de moderne kinderliteratuur is. Die status kon hij juist bereiken doordat hij gul was met de karikaturen en met ongeziene wellust boosaardige maar ook dubbelzinnige karakters schiep. Ga je van die verbeelding de scherpe kantjes afvijlen, dan grijp je in in de essentie van het oeuvre. Voor een paar grijpstuivers meer wordt de unieke, pittige Dahl-smaak aangepast aan de doorsneeprak die je in het pretpark opgediend krijgt.

Tijden veranderen, gevoeligheden veranderen mee. Natuurlijk mag een uitgever daar rekening mee houden, maar dan wel met respect voor de geest van het werk. Niet alles moet meteen verboden of geschrapt worden. Er bestaat ook nog zoiets als ouderlijk toezicht. Liever dan ‘Jip & Janneke’ van de grote Annie M.G. Schmidt te annuleren, veranderde ik zelf bij het voorlezen een moeder aan de afwasbak weleens in een vader. Of las ik om het storende n-woord in Pippi Langkous heen. Alweer een rel uitgespaard.

Jommeke, Suske en Wiske... allen werden ze in de loop der jaren weleens gemoderniseerd. Maar wanneer mediagiganten ons hun overgevoeligheid willen oplepelen, past grote terughoudendheid.