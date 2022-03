De imaginaire geliefde moet de nodige afstand bewaren, maar dat kon hij natuurlijk niet weten

Julie Cafmeyer is columnist.

Er hangt straatverlichting in de vorm van hartjes in de Antwerpse Kasteelpleinstraat. Rode harten gevuld met oranje licht. In normale omstandigheden zou ik me dood ergeren aan de hartjes. Vervelende hartjes die zich opdringen aan iedereen die passeert. Voorbijgangers worden geconfronteerd met de vraag hoe zij op dat moment de liefde beleven. En dat is meteen de reden waarom ik de hartjes wel weet te appreciëren. Het gaat namelijk heel goed met mijn liefdesleven. Toegegeven, het bestaat grotendeels in mijn verbeelding. Mijn liefdesleven is imaginair, maar dat maakt het er zeker niet minder intens op. Noem het een overlevingsstrategie, in tijden dat ik geen geliefde heb of erotiek beleef met een ander, bespioneer ik geliefden, probeer ik tot hen door te dringen. Als je het goed doet, word je deel van hen.

Zo beleefde ik onlangs een intense romance door het lezen van het boek De autonauten van Julio Cortázar en Carol Dunlop. Julio en Carol rijden in een busje, die ze de draak noemen, van Parijs naar Marseille. Ze mogen niet één keer de autosnelweg verlaten tijden hun expeditie. Op lawaaierige, grijze, hete parkeerplaatsen beleven zij de hoogdagen van hun liefde. In uitklapbare stoelen beschrijven zij op typemachines wat ze voor elkaar voelen. Ik typ op hetzelfde ritme met hen mee, streel hen even teder als zij elkaar strelen, verzin troetelnaampjes, creëer een taal waarin wij duizelen. Niet lang na de reis overleden Carol en Julio. Toen ik dat ontdekte was ik er kapot van. Wie denkbeeldig liefheeft, kan ook lijden onder de liefde.

Ook in de film Compartiment No. 6 observeerde ik nauwgezet een man en een vrouw die verliefd werden in een treincoupé. Toen ze elkaar kusten, kuste ik met hen mee. Ik proefde de wodka op hun lippen, ik streelde hun kaaklijn, ging tussen hen in liggen, in hun warme slaapzak. Hun gehijg in mijn nek, het gesmak van hun tong in mijn oor. Ik hield net zoveel van hen, als zij van elkaar.

Ik kan de geliefden alleen maar verdragen in boeken of in films, fictie dus. In het echte leven pas ik een andere methode toe om mijn liefdesleven bij elkaar te verzinnen. Ik kies mannen uit die alleen zijn. Vannacht danste ik achter iemand in een discotheek op technobeats. Zijn gezicht zag ik niet. Ik sloot mijn ogen, rook hem, liet me gaan. In mijn verbeelding hoorde ik bij hem. Met mijn neus raakte ik zachtjes zijn t-shirt aan. Hij draaide zich om, glimlachte, zijn tanden groenig geel door de blacklight. Ik vertrok meteen. De imaginaire geliefde moet de nodige afstand bewaren, maar dat kon hij natuurlijk niet weten. Toch hebben we een mooie tijd gehad. Voor een moment hield ik zielsveel van hem. Oh wat voelt het goed, om in staat te zijn zo hevig te beminnen!