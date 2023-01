‘De huidige Vlaamse centurions hopen dat ‘Het verhaal van Vlaanderen’ gebruikt zal worden in de geschiedenislessen. Dan vrees ik het ergste’

Woensdag heb ik pas in uitgesteld relais naar de tweede aflevering van Het verhaal van Vlaanderen gekeken. Ik bleef op mijn honger zitten. Gelukkig had ik thuis nog een half kilootje graan liggen om dat onbehagelijke gevoel te stillen.

Wat heb ik wel geleerd? De belangrijkste bezigheid van de Romeinen was graan eten. Eén kilo per dag. Per man welteverstaan. En de Romeinen waren met veel. En vijf eeuwen lang. Ondertussen doodden ze de tijd met een robbertje te vechten tegen de inheemse barbaren. Af en toe amuseerden ze zich ook met de inlandse jonge vrouwen. Dat laatste werd gesuggereerd, niet vertoond. De VRT vreesde wellicht dat er in Vlaanderen na een canon ook nog een index en een zedenpolitie kan worden ingevoerd. Beter voorkomen dan…

De Romeinen legden ook wegen aan. Geen heirbanen, want dat is een verkeerd woord omdat die wegen ook voor andere doeleinden gebruikt werden. Zoals het verspreiden van nieuwe ideeën. Welke werd er niet bij gezegd. Democratie zal het wel niet geweest zijn. Enkele huidige leiders hebben dat duidelijk begrepen.

Daarnaast maakten handelaars gebruik van die infrastructuur. Waarin die mensen handelden werd evenmin vermeld. Niet in graan, want dat werd gepikt door de Romeinen. Even meende ik het antwoord te kunnen afleiden uit de opgravingen in Velzeke. Bij een rijkere Gallo-Romein (de voorloper van de collaborateur?) vonden ze een potscherf. De Romeinen handelden dus in potscherven. Dozen vol werden er gevonden.

Nog een kleinigheid. Door ons land loopt een taalgrens. Hoe kwam dat ook alweer? Antwerps?

De huidige Vlaamse centurions hopen dat deze reeks gebruikt zal worden in de geschiedenislessen. Dan vrees ik het ergste. Ik ben verdomd blij dat mijn vroegere leraars niet met een SUV binnenvielen, dat we degelijk les kregen en dat er ook een tijdsbesef aangeboden werd dankzij de tijdsband die in het klaslokaal hing. Zo hoefden we niet elke keer onze laarzen aan te trekken om op een drassige weide vlaggetjes te planten.

Ik ben benieuwd naar de volgende aflevering, want dan gaat het over de ‘duistere middeleeuwen’. Hopelijk werd de lichtschakelaar gevonden.

Sommigen vragen zich af waarom het onderwijsniveau daalt… De Romeinen hadden al spiegels.