De ‘hokjes’ van Mark Elchardus vervallen in nationalistische clichés

Mark Elchardus verdedigt in zijn opiniestuk het ‘hokjesdenken’ (Geef mij maar de hokjes van mijn beschaving en heimat. Wat me beperkt, maakt me ook, DM 18/07). Daarbij halen de nationalistische clichés snel de bovenhand.

In een reactie op een eerdere opiniebijdrage van Olivier Boehme (Een heilloze familieruzie, DM 12/07) maakt Mark Elchardus enkele relevante kanttekeningen bij Boehmes veroordeling van woke en nationalisme als ‘hokjesdenken’. Hij maakt het punt dat élke vorm van collectieve identiteit op verbeelding berust, en dat men vaak verkeerdelijk objectieve identiteiten, zoals klasse, tegenover subjectieve identiteiten, zoals natie, stelt. Maar dat neemt niet weg, aldus Elchardus, “dat men goede redenen kan hebben om voor bepaalde eerder dan voor andere collectieve identiteiten te kiezen”.

Volgens Elchardus voelen ‘de meeste mensen’ zich terecht verbonden met het gezin en de natiestaat, omdat we aan die twee collectiviteiten, naast andere zaken, ‘handelingsbekwaamheid’ ontlenen – en dat geldt volgens hem bij uitstek voor de natiestaat. Nationalisme is dan ook rationeel: “Het is gewoon verstandig je emoties te investeren daar waar je handelingsbekwaamheid, je welvaart, welzijn en veiligheid vandaan komen.” Dat pleit voor “democratische, moderne vormen van nationalisme”.

Democratische staten bieden inderdaad handelingsbekwaamheid aan hun burgers. Het vormt de essentie van een democratische polis dat ze berust op de actieve participatie van haar burgers aan de res publica, en van de liberaal-democratische staat om zijn burgers ook in zoveel mogelijk maatschappelijke domeinen hun eigen pad te laten uitstippelen. En dat veronderstelt een zekere emotionele betrokkenheid vanwege de burgers. Maar waarom die vaststelling “pleit voor democratische, moderne vormen van nationalisme” blijft zonder verklaring. Elchardus komt niet verder dan de nationalistische riedel over “etnische, culturele diversiteit die het bijzonder moeilijk, haast onmogelijk maakt een gemeenschap te vormen”.

Overigens, indien ‘de meeste mensen’ zich vandaag met de natiestaat verbonden voelen, is dat niet omdat de mensen, als het ware bij dagelijks plebisciet, een ‘verstandige keuze’ maken voor de natiestaat. Daar zijn decennia, zo niet eeuwen, aan doorgedreven natievorming aan voorafgegaan. De geschiedschrijving, het onderwijs en het leger werden bewust ingezet als ‘agencies of change’, in de woorden van Eugen Weber in Peasants into Frenchmen, om bij de burgers een nationaal bewustzijn en nationale trots aan te wakkeren.

En het werk is nooit af: met nationale canons en ‘verhalen’ over de natie in populaire formats wordt de traditie verdergezet. Het was de paradox van de nationalistische bewegingen in de negentiende eeuw, dat men enerzijds zogenaamd eeuwenoude naties wilde ‘tot leven wekken’ en emanciperen, terwijl men anderzijds doordrongen was van het besef dat diezelfde naties nog gecreëerd moesten worden.

Elchardus beweert dat “landen die er in slagen een gemeenschap te vormen, het … economisch beter doen, meer performante overheden hebben, beter de uitdagingen aankunnen waarmee zij worden geconfronteerd, minder geweld en repressie kennen”. Het vergt echter in de eerste plaats een bijzonder performante overheid om een natievormingsproject te doen slagen.

Dat het in België in de negentiende eeuw met de natievorming is misgelopen, was volgens historicus Maarten Van Ginderachter, in The Everyday Nationalism of Workers, dan ook te wijten aan de zwakte, of passiviteit, van de staat. Op basis van een extreem liberaal gedachtegoed werd in België niet geïnvesteerd in het (niet eens verplicht) lager onderwijs, bleef het leger (met een lotingsysteem) lang in abominabele toestand verkeren en werd geen consistent taalbeleid ontwikkeld, met als onvoorzien gevolg dat het Belgische natiebesef nooit doordrong bij de brede lagen van de bevolking.

Maar dat betekent niet dat een homogene nationale gemeenschap een voorwaarde vormt voor een functionele democratische staat. Er zijn genoeg voorbeelden van democratieën, zoals Zwitserland of Canada, die het er ondanks de afwezigheid van een robuuste en homogene nationale identiteit prima vanaf brengen. En evengoed kan natievorming en nationalisme (zoals de brexit aantoont) tot destabilisering en welvaartsverlies leiden, evenals tot internationale spanningen en oorlog.

Elchardus eindigt met een aanval op ‘het schrale mensbeeld’ dat progressieven zouden delen met neoliberalen: “mannen, vrouwen, kinderen, ontdaan van eigenheid, ontdaan van hun beschaving, van hun waarden, van hun geloof en overtuigingen, volkomen ontworteld …”. Daartegenover stelt hij “de hokjes van mijn beschaving, van het Westen … de stijl van huizen waarin ik mijn medeburgers herken, de landschappen waarin ik de echo van hun beschrijving hoor als ik wandel langs ‘weiden als wiegende zeeën’, ‘langs der beekjes boord’”.

Het eerste beeld is inderdaad beangstigend. Het tweede beeld toont dan weer aan hoe subjectief ‘hokjes’ wel zijn. ‘De natie’, hoe reëel die voor veel mensen ook is, zal dan ook altijd iets ongrijpbaars blijven.

Moeten we dáár voor altijd onze democratie en welvaart van laten afhangen?