De hete aardappel wordt doorgeschoven, wachtend op de vrijwilliger die moet inspringen voor de staat

Anton Jäger is historicus van het politieke denken aan het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Zijn column verschijnt tweewekelijks op woensdag.

Een oorlogszone erger dan Libië — zo omschreef de vertegenwoordiger van het Rode Kruis het pand in de Schaarbeekse Paleizenstraat, dat sinds eind vorig jaar bezet wordt door een kleine duizend migranten. Het complex ligt tussen de LUCA-kunstschool en het oude hoofdkwartier van de RTT, het staatsbedrijf dat ooit nog als voorganger van Belgacom optrad, en op een steenworp van een van Leopold II’s illustere basilieken.

Oorspronkelijk was het plan om het leegstaande stuk erfgoed om te bouwen tot een tehuis voor Oekraïense vluchtelingen. Toen dat initiatief eind 2022 in het water viel, besloot een groep noodlijdende nieuwkomers het na een na een lange en vruchteloze zoektocht naar opvang te kraken en te bezetten. Zonder strikt statelijk overzicht en hulp verergerde de situatie zienderogen. Het afval hoopte zich op. Er restten amper drie douches voor bijna duizend mensen. Toiletten bleken schaars. Middeleeuwse ziekten begonnen te tieren. Het Rode Kruis liet weten dat het zijn hulpverlening niet eindeloos kon garanderen. Een week geleden brak brand uit, met gewonden tot gevolg. Het ging van kwaad naar erger.

De keuze voor de Paleizenstraat laat zich nochtans gemakkelijk verklaren. De drenkelingen van de globalisering, afkomstig uit de koloniale periferie die nooit eenzelfde welvaartsstaat kunnen opbouwen, vinden snel hun weg naar het Noordstation. En ook landen met een welvaartsstaat kunnen soms aan hun eigen vorm van staatsfalen lijden. Vooral in Brussel gaat deze politiek van verwaarlozing al een tijd mee. Na de vluchtelingencrisis van 2015 stroomden er rond de Noordwijk al honderden migranten toe in de parken naast de wolkenkrabbers. Concrete opvang bleef uit. Een groep burgers besloot het heft in eigen handen te nemen en voorzag slaapplaatsen op informele basis.

Oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet het niet aan zijn hart komen. Zijn antibeleid was tenslotte ook politiek handig. De kunststudenten die naast het pand les volgen, zijn geen natuurlijke Vlaams-nationalistische kiezers. De Vlaamse pendelaars die dagelijks toestromen via het Noordstation, daarentegen, krijgen een beeld bemiddeld door sensatiezuchtige media. Zij krijgen een duidelijke eerste kennismaking: een stad op de rand van de sociale afgrond. Zo wordt Brussel volgens de N-VA ook steeds sterker losgetrokken van zijn belastingbetalers, die de hoofdstad op een dag liever kwijt dan rijk moeten zijn na de Vlaamse onafhankelijkheid. Ook non-beleid heeft uiteindelijk beleidsdoelen.

De Brusselse lasagne compliceert de noodrespons nog verder. Ten tijde van Francken bikkelden Brusselse gemeenten en federale instellingen al over wie er nu exact plicht tot opvang had. Ook nu wordt de hete aardappel doorgeschoven, wachtend op de vrijwilliger die moet inspringen voor de staat die aan verantwoordelijkheid verzaakt.

De humanitaire sector zag zich al snel gedwongen om in die bres te springen. Of deze sector uitgerust is voor deze taak, is nog een andere vraag. Niet alleen het Rode Kruis moest de voorbije weken onmacht bekennen. Ook kleinere vzw’s die in vluchtelingenwerk doen, bevinden zich in een lastig parket. In 2020 kwam het zogenaamde Cinemaximiliaan-project in opspraak. Het dankte zijn bestaan aan de vluchtelingengolf van 2015. Begonnen als project – en intussen gerijpt tot vzw – werd er door stichters Gwendolyn Lootens en Gawan Fagard cinema “gemaakt voor en door vluchtelingen”. Ze vertoonden films in en buiten vluchtelingencentra en schakelden nieuwkomers in om samen te werken met filmmakers.

Het sprookje kon niet blijven duren. Vorig jaar sprak een lijvig rapport van getuigenissen van medewerkers en ex-medewerkers van “machtsconcentratie, een gebrek aan empathie voor de medewerkers en manipulatief gedrag”. Vluchtelingen voelden zich onderbetaald – zonder statuut kunnen waarschijnlijk alleen vrijwilligersvergoedingen als alternatief fungeren – en werden als mascottes voor inclusie gezien. Toen de stadskrant BRUZZ informeerde bij de intendanten van Cinemaximiliaan, dreigden die al snel met een rechtsgang.

Zo tekent er zich een leesbaar patroon af. De coronacrisis toonde al een staat die zijn verantwoordelijkheden consistent delegeert. Dat doet hij zonder ooit zelf nog ambtelijke capaciteit op te bouwen, van maskerproductie tot vaccinstrategieën (die ondertussen ook door McKinsey worden uitgeschreven). Het lijkt erop dat deze verwaarlozing ook in de vluchtelingencrisis zal blijven aanhouden.