De hervorming van de ziekenhuizen is noodzakelijk, het plan van minister Vandenbroucke is ernstig

Het is bepaald geen kleine hervorming die minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) op de onderhandelingstafel legt. Ziekenhuizen dwingen tot specialisatie, overconsumptie schrappen, de financiële verstrengeling van ziekenhuizen en artsen-specialisten ophelderen en de brede kloof in artsenlonen versmallen: de minister wil het allemaal. En hij heeft bij de keuze van al die prioriteiten nog eens gelijk ook.

Vandenbroucke is niet de eerste minister van Volksgezondheid die met een hervormingsvoorstel komt voor de ziekenhuisfinanciering. Zijn voorganger, Maggie De Block (Open Vld), deed het ook, maar haar plan raakte nooit voorbij de tekentafel. Dat lag zeker niet alleen aan de coronacrisis.

Slaagt Vandenbroucke wel waar zijn voorgangers faalden? Het valt te hopen. Dat het flink mis zit in de financiering van onze ziekenhuizen is geen nieuws. De alarmklok die bijvoorbeeld de studiedienst van Belfius daar jaarlijks over laat luiden, klinkt intussen zo vertrouwd dat weinigen er nog acht op slaan. Maar het probleem is er wel degelijk, en de coronacrisis heeft aangetoond hoe groot het is. Door de noodzakelijke focus op noodzorg en het uitstellen van reguliere behandelingen bleek plots hoe kwetsbaar de ziekenhuizen zijn. Zonder levenslijn van de regering was de sector overkop gegaan.

Voor de hervormer Vandenbroucke is de pandemie, hoe cynisch het ook klinkt, dus een bondgenoot. Werkelijk niemand kan nog ontkennen dat een ingreep nodig is. Maar ook inhoudelijk lijkt het plan, hoewel redelijk ambitieus, kans te hebben om te overleven. Zelfs de dokters-specialisten, die doorgaans het meest sceptisch staan tegen dit soort plannen, reageren constructief kritisch. Ook zij beseffen wel dat er íéts moet gebeuren. Als de hardste kritiek enerzijds komt van de conservatieve artsenleider Marc Moens en anderzijds van de PVDA is dat misschien wel een bewijs van de algemene redelijkheid van het plan.

Dit schip heeft de haven nog lang niet bereikt. Minister Vandenbroucke koppelt aan het plan een strakke timing. De hervorming moet niet ergens in 2030 starten - in de politiek helaas een recept voor mislukking en niets doen tot het te laat is - maar dit jaar. Daarmee stelt Vandenbroucke zich kwetsbaar op. De verleiding bij tegenstrevers - aan de onderhandelingstafel en in de regering - om de minister te laten struikelen over dat tijdspad moet groot zijn. Tegelijk toont Vandenbroucke, die ook geen kerstekind in de politiek is, dat het hem ernst is. Hij zet zijn volle politieke gezag in om de hervorming door te duwen.

Dat is geen garantie op succes. Maar er staat wel wat op het spel. De hervorming is noodzakelijk, het plan is ernstig en geen partijpamflet dat enkel mikt op profilering. Als zelfs dit voorstel zou verzanden in een impasse, is het zeer de vraag wat wel nog ooit hervormd raakt in dit land.