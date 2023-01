De helft van de Belgen is digitaal kwetsbaar en de kloof wordt groter

Jeroen Olyslaegers is columnist.

Uw Itsme doet het niet meer. Dat is ambetant, want die app is uw toegang tot de overheid en die overheid heeft u net een bericht gestuurd. Er zijn vrienden op bezoek en die willen helpen, ook al worden ze zelf wat nerveus. Karen zegt dat ge toch moet oppassen met phishing-mails onder het mom van Itsme. Ze laat er een resem van zien op haar foon, allemaal dingen die ge ook al hebt aangekregen. “In principe,” zegt Yves, “is die Itsme veilig, met een dubbele check via de bank.” Op zijn aanraden gooit ge die Itsme er af en laadt hem vervolgens opnieuw. Dat lijkt te werken, maar ge checkt nog een paar keer of niemand aan uw bankrekening zit. Onnozele paranoia? Wacht even. Vijf maanden geleden publiceerde de Koning Boudewijnstichting een studie. 46 procent van de Belgen is digitaal kwetsbaar en die kloof met de moeiteloze gebruikers wordt groter. Ons digitaal ‘wij-gevoel’ is een volstrekte illusie. Hoe hoger de leeftijd, hoe meer men de kans loopt er niet meer bij te horen. En dat is geen paranoia.