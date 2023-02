Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei 1988, vertellen beurtelings over hun leven.

Waarom houden mensen van vuurtorens? Omdat ze met ons in gesprek gaan, schrijft Inge Schelstraete in De Standaard. Licht, licht, licht, tien tellen donker – morsecode voor de letter O – dat is de vraag die Lange Nelle, de vuurtoren van Oostende, iedereen stelt, ongeacht of je zin hebt om te antwoorden.

Ze licht de kamer op, schijnt zelfs tussen de kiertjes van de gesloten lamellen in onze studio door. De eerste zes maanden sliepen we zonder lamellen, het onafgebroken gebabbel in het donker was wennen, maar op alles waaraan ik moet wennen raak ik algauw gesteld, zoals ik ook gesteld ben geraakt op de meeuwen die, zodra je even niet oplet, het hele broodje garnaalsalade uit je handen de lucht in weten te tillen.

R. en ik raakten zo aan het licht verknocht, dat we er als schrijvers een codewoord aan wijdden. Wie plots een ingeving krijgt, moet alleen maar ‘vuurtoren’ roepen, en mag zich, ongeacht de situatie of de verwachting van de ander en zonder excuus terugtrekken om aan het schrijven te gaan.

Afgelopen jaar, in mei, slonk het licht van de vuurtoren plots tot een zwak waaklichtje, er schoven geen lichtbundels meer over de stad. Het was niet alleen donker, maar ook stil. Het werd de eerste vraag die zich stelde bij valavond: en, is het licht al terug? Nee, nog niet. En nu? Nee, nog niets te zien. De lamellen hingen donker en bewegingsloos in hun houders, de hele hemel kreeg iets vlaks, zoals een dier waarvan de speelmakker verdwijnt.

De glanzende torens op Oosteroever, de ‘exceptionele nieuwe stadswijk’ zoals het op de website en reclamepagina’s in tijdschriften wordt aangeprezen, met torens die namen als Trinity en Admiral en Victoria dragen en die vlak naast de Lange Nelle opgetrokken zijn – ik was ervan overtuigd dat die er voor iets tussen zaten. Ik had de felle, compacte lichtbundels over de balkons en de glaspartijen van de voorste torens zien glijden, en me wel eens afgevraagd, of slapen nog wel een mogelijkheid was op die onfortuinlijke etages, of je je er een muis voelde in een doos waarin met een zaklamp geschenen werd, en hoe de verkoop van die luxueuze appartementen gegaan zou zijn, of de kopers op de hoogte waren gebracht van de reikwijdte en sterkte van het vuurtorenlicht, of was hen in het kantoortje van de projectontwikkelaar verzekerd dat er procedures konden worden gestart om het licht te doen verdwijnen?

Is het licht al terug? Is het licht al terug?

In de zomer, net toen we dreigden cynisch te worden, was het antwoord plots ja, zwiepten de lichtbundels op een gegeven avond weer hun oude banen boven de stad. De lenzen van de vuurtoren, zo las ik later, waren aan opknapwerken toe geweest. We sliepen met de lamellen open om het te vieren.