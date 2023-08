De helderheid die het water oplevert in hoofd en lijf is toch heel wat

Jeroen Olyslaegers is columnist.

‘Water leggen ze rond de boten.’ Dat zei uw vader wanneer hij een glas water weigerde. Door uw leven kronkelt er een pad dat nergens naar leidt en dat niet al te gezond is. Wijlen uw vader liep daar voorop, met voor hem andere mannen. Ze tapten moppen over gezondheidswaan die u trouwens nog altijd doen lachen. Heimelijk zijt ge niettemin meer op evenwicht gesteld. Wat een grap dat ge dit aan uzelf bekent. Veel pijn aan de nieren heeft het gevergd voor ge water hebt ontdekt. Nu drinkt ge een liter ’s ochtends en de rest van de dag stelselmatig en de helderheid die het oplevert in hoofd en lijf is toch heel wat. Blijven lachen! Jarenlang hebt ge u aangesteld, alsof gij trots waart die ondoordringbare boot te zijn waar rond heilzaam water werd gelegd. De wijn is er nog en de wat versleten dromen van Bacchus ook, gij speelvogel in de tuin van het leven. Maar al dat water doet u dwalen op andere paden, met geen rug van vader voorop. Ge leert weer wat bij, gij kind met rimpels. Dat is de echte mop.