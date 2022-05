De gynaecoloog sprak haar patiënten, veelal jonge meisjes, wel erg vaak aan op de lengte van hun labia

Jana Antonissen is journalist.

Er is steeds meer vraag naar designervagina’s, lees ik in de krant. De ingreep waarbij de binnenste schaamlippen verkleind of zogezegd gecorrigeerd worden zit in de lift. In de meeste gevallen helemaal niet nodig, menen seksuologen. Helaas dicteren westerse schoonheidsidealen en mainstream pornopoezen veel ideeën over wat normaal is.

Het doet me denken aan wat een kennis vertelde over haar gynaecologische stage in een Brussels ziekenhuis. Hoe langer ze met de dokter meeliep, hoe meer haar opviel dat de vrouw haar patiënten, veelal jonge meisjes, wel erg vaak aansprak op de lengte van hun labia. Om vervolgens quasinonchalant te vragen of ze al een schaamlipverkleining overwogen hadden. In één adem vermeldde deze gynaecoloog dan nog dat zij ook dergelijke operaties uitvoerde. Het informatiefoldertje drukte ze de meisjes nog net niet in de hand.

Volgens artsen is de toegenomen vraag naar cosmetische ingrepen, ook in de schaamstreek, een logisch gevolg van een tijdskader waarin het geloof in maakbaarheid erg groot is. Botox en fillers zijn overal. Je hoeft maar het nieuws aan te zetten, of daar verschijnt alweer een popster of wereldleider met een opgekalefaterd gelaat.

Onlangs luisterde ik naar een podcast waarin twee plastische chirurgen gevraagd werd wat voor ingrepen Poetin had laten uitvoeren. Volgens de chirurgen was de vraag eerder: wat had hij niét laten doen? Overdadig liften en botox inspuiten bezorgde hem een pafferig, eng babygezicht dat niet meer kan lachen. Niet geheel onlogisch: welke dokter durft nee zeggen tegen deze oorlogscrimineel die de wereld gijzelt met zijn dreigementen op de rode knop te drukken?

Verschillende studies suggereren dat Botox het vermogen om emoties te voelen vermindert. Want het spiegelen van een anders gezichtsuitdrukkingen, wat we onbewust automatisch doen, is niet enkel essentieel voor het herkennen van emoties, maar ook voor het voelen ervan. Met andere woorden: een strak gespoten gezicht kan empathie in de weg staan.

Eén van de vele sancties die het Westen Poetin heeft opgelegd, is de importstop van niet-essentiële medicatie naar Rusland. Ook AbbVie, het farmaceutische bedrijf dat Botox produceert, heeft voorlopig alle activiteiten voor zijn esthetische producten in Rusland opgeschort. Het vermogen van de oligarchen is bevroren, maar hun voorhoofden zijn dat binnenkort waarschijnlijk niet meer.

In Fighting death with aesthetic medicine schrijft Ada Borkenhagen over een recente studie naar de motivatie van mensen om iets aan hun gezicht te veranderen. Voor 79 procent van de bevraagden was de belangrijkste bedoeling van deze ingrepen niet om er beter of jonger uit te zien, zoals vaak verondersteld wordt, maar wel om hun uiterlijk te controleren.

Controle is een illusie die we maar niet willen loslaten in onze vergankelijkheid vrezende, door perfectie geobsedeerde samenleving. Het is waarschijnlijk naïef te denken dat sancties Poetin van de Botox weghouden. Maar stel je eens voor: de dictator met een ongecontroleerd gelaat, gedwongen zich in iemand anders in te leven. Dat zou pas mooi zijn.