‘De Guldensporenslag had er nooit in mogen staan’: lezers over de canon van Vlaanderen

Gereduceerde geschiedenis

Is dat alles wat wij moeten kennen voor het examen? Dat is de typische vraag na de herhalingslessen net voor het examen. De canon van Vlaanderen doet me daaraan denken. De geschiedenis wordt gereduceerd tot wat weetjes over een gebied dat eigenlijk maar heel recent is afgebakend. Wat beoogt men hiermee, natievorming? Het is en blijft iets overbodig. Ben je meer of minder Vlaming naargelang je meer of minder items uit de canon kunt opsommen?

Edwin Hermans (70) uit Vosselaar

Liever Westfront dan Guldensporenslag

De slag bij Kortrijk, 1302, had nooit in de canon mogen staan. Voor de Vlaamse geschiedenis en cultuur heeft de Guldensporenslag weinig gevolgen gehad, behalve dan dat het de basis was voor De Leeuw van Vlaanderen. Het is uiteraard terecht dat dit als geheel wordt opgenomen in de canon, maar hier twee van de zestig plaatsen aan geven lijkt mij overdaad. Als er dan toch veldslagen uit West-Vlaanderen in moeten komen: het Westfront uit de Eerste Wereldoorlog heeft niet enkel een blijvende invloed gehad op onze cultuur, maar heeft ook letterlijk het landschap vormgegeven.

Samuel Bootsman (29) uit Boutersem

Regelmatig aanvullen

Respect voor de samenstellers van dit werkstuk. Het is een uniek instrument om de geschiedenis van Vlaanderen, breed ingevuld over alle domeinen, te leren kennen. Deze canon is geen ‘dogma’. Ze mag, kan en moet regelmatig aangevuld worden. De wereld staat niet stil.

Wilfried Rosiers (81) uit Neeroeteren

Is deze info prioritair?

Ik ben erg bezorgd over waarvoor deze canon gebruikt gaat worden. Voor een inburgeringscursus vraag ik me af of deze info werkelijk prioritair is? In onze gedigitaliseerde samenleving is er al zoveel info te verwerken. Als emigrant vind ik alle info over mijn nieuwe job, de Noorse taal, info over overheidsinstanties en het banksysteem, andere gewoonten, ... al meer dan voldoende. Mijn hoofd zit meer dan vol.

Maaike Van den Broeck (54) uit Noorwegen.

Gevaarlijk

Ik beschouw de canon van Vlaanderen als surreëel. Vlaanderen als culturele entiteit bestaat niet en heeft nooit bestaan. De Vlaamse samenleving wordt diverser, niet alleen omdat mensen met verschillende culturele achtergronden naast elkaar leven, maar vooral omdat wij bewust de hele wereld willen verkennen en daarbij vele culturele prikkels mogen ervaren. Wat zouden Rubens en Brel geantwoord hebben op de vraag of ze deel wilden uitmaken van de canon? Wat zouden ‘onze’ kunstenaars, schrijvers, muzikanten, gastronomen vandaag antwoorden? De canon van Vlaanderen geeft je de indruk dat je er fier op mag zijn om Vlaming te zijn. Bij mij ontbreekt de verbondenheid met die ‘Vlaamse cultuur’ en ik vind elke poging om nationalistische gevoelens te versterken een beetje gevaarlijk.

Geert Costenoble (64) uit Koksijde

Wat met Limburg?

Ik heb nu enkel de online versie bekeken. Tot nu toe lijkt in deze canon opnieuw vooral het Graafschap Vlaanderen een grote rol te krijgen in relevante vensters waar grenzen, invloedssferen en machthebbers worden vermeld. Ik vind het jammer dat er over de aparte geschiedenis van Limburg tussen 1031 en 1795 zo weinig verteld wordt. Ik ga het boek lezen, maar ik verwacht er op dat vlak weinig van.

Danny Van De Genachte (38) uit Hasselt

Pater Damiaan en het culinaire

Op veel vlakken zijn er sterke keuzes gemaakt. De keuze voor Emilie Claeys, bijvoorbeeld. Maar het geheel voelt artificieel en vrij ‘random’ aan. Waarom zijn mensen als Pater Damiaan niet opgenomen? Waar is de aandacht voor het culinaire? Het lijkt wel of ze gewoon de hoogtepunten van Het Verhaal van Vlaanderen hebben neergeschreven. Ook is mij niet duidelijk waarom dit is opgesteld.

Natascha Clerinx (34) uit Sint-Truiden