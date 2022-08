De grootste kanshebber? Een extremistische tante met wie het kwaad kersen eten is

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Moet men, zoals ik, een geheide vakidioot zijn om tijdens de vakantie een boek met interviews uit de jaren stillekes te lezen? Het helpt, maar het moet niet.

Zeker niet als het over het boek Onder literatoren gaat, een voortreffelijke selectie van interviews die wijlen Herman de Coninck ooit afnam met een keur aan poëten en romanciers, hierbij dikwijls geassisteerd door Piet Piryns.

In een van de interviews poneert de alleen nog bij bejaarden gekende schrijver van dierenverhalen Anton Koolhaas de stelling dat naarmate je langer in een land verblijft, je er eigenlijk minder van weet. “Een journalist kan na drie dagen precies zeggen wat er aan de hand is, maar na drie jaar lukt dat niet meer.”

Dat vond ik een uitdagende gedachte: hoe langer je ergens bent, hoe minder je weet over die plek. Ik denk dat hij bedoelt dat je dan minder moeite doet, en door er te zijn een beetje bijziend wordt. In het buitenland, op plaatsen waar we anders nooit komen, zijn we geneigd veel beter om ons heen te kijken dan in onze eigen vertrouwde omgeving.

K. Schippers schreef daar ooit een meesterlijk gedicht van twee regels over: ‘Bij Loosdrecht’.

Het gaat als volgt:

‘Als dit Ierland was,

zou ik beter kijken.’

Ik blijf beter kijken in Italië. Ik blijf mij als beëdigd italofiel hevig verbazen en verwonderen over het land dat ik, in de mooie traditie van Wilfried Martens, hartstochtelijk bemin. Martens sprak in 1981 bij een bezoek aan Congo de legendarische woorden: “Ik hou van dit land, zijn volk en zijn leiders”.

Dat kwam hem op bakken kritiek te staan want die leider was Mobutu, die het woord democratie niet kon schrijven en regeerde alsof het land zijn persoonlijke wingewest was, wat hem omstandig was voorgedaan door koning Leopold II.

Zie ook Italië: prachtig land, prachtige mensen. Maar die leiders!

Op 25 september kiest men voor de tigste keer een nieuw parlement en de kans is groot dat uiterst rechts het haalt en de nieuwe premier mag leveren. Giorgia Meloni van Fratelli d’Italia is de grootste kanshebber, een extremistische tante met wie het kwaad kersen eten is. Zij is een grote fan van Mussolini: benieuwd of zij het woord democratie kan schrijven.

Voor ik bij dat vooruitzicht helemaal in een dipje ga, lees ik in de lokale Cronache Maceratesi gelukkig het verhaal van die barman uit Macerata die op een avond zijn zaak vergat af te sluiten. De volgende ochtend vond hij op de toog geld en een briefje: ‘Salve, we hadden dorst, we hebben twee biertjes genomen. Kus.’