Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Het zomert weer, al voel je het nakende najaar in de lucht: de zon staat lager en de eerste mist steekt, zij het wat verlegen, op boven de velden vol zonnebloemen die, de kopjes licht gebogen, nu echt aan hun laatste dagen bezig zijn.

Langzaamaan, maar jammer genoeg zeker, maken we ons klaar voor nieuw politiek gebakkelei. De kanarie in de koolmijn is het vakantie-interview, een verplicht journalistiek nummertje dat dezer dagen weer de krantenpagina’s vult.

De toon werd gezet door Vincent Van Quickenborne, de door velen met de koosnaam Quickie aangeroepen metalhead die het departement Justitie leidt, als hij tenminste bij de uitvoering van zijn arbeid niet afgerost wordt door Frank − Frankie − Vandenbroucke tijdens deze of gene ministerraad.

Zijn partij is danig op zoek naar de zin van het leven en de vrees bestaat − is zelfs reëel − dat ze bij de verkiezingen wordt gedecimeerd, want alle donkerblauwe rakkers nemen de eerste afslag rechts naar N-VA of VB, ook al omdat ze vinden dat Vivaldi, waarvoor Open Vld de eerste minister levert, zowat een rode regering is − en dat is nog waar ook.

Quickie is, nu het midden is leeggevist, in een bits gevecht gewikkeld met Fluppie De Winter en Barrie De Wever, de rattenvangers van Hamelen van Groot-Antwerpen. Zo’n interview kan dan een mooi schot voor de boeg zijn om wat nieuwe paaltjes te slaan, om de kiezer in godsnaam toch maar de indruk te geven dat men paaltjes sláát.

Forse uitspraken zijn altijd goed, en ook nodig om een tijdje in de actualiteit te blijven. Politiek is immers geen zaak van brandjes blussen: dat doet men achter de schermen en in de zatte nazit in de bar van De afspraak. Zaak is om eeuwig en altijd olie op het vuur te gooien, in de hoop dat het nagloeien duurt tot in het verkiezingshok.

De gratuite uitspraak over de huismoeders die niet op de kap van de maatschappij mogen teren, was uitstekend gekozen. Men beschimpt een volksdeel waarvan men weet dat het toch niet op de eigen partij stemt, en het spoort met het gevoel van velen dat die huisloeders potverteerders zijn die hun geld opdoen aan satellieten die alleen op Mekka zijn gericht.

Los uit de pols, ongenuanceerd: ideale kop voor in de krant.

Heisa alom, zoals gewenst, maar het moet ook allemaal niet te lang duren en dus werd snel een persbericht gelanceerd met de resultaten van het het lik-op-stukbeleid bij winkeldiefstallen, waarbij men bij betrapping meteen moet betalen.

Goed idee en aandacht afgeleid. Nu nog stoppen met die uitspraken van likmevestje.