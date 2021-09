Mark Coenen is columnist.

e koers is van ons, volgens sommige wielergekke romantici, ons voetbal daarentegen is in handen van een malafide maffia in maatpak. Schimmige types die in ruil voor een gouden Rolex en een plaats aan de viptafel van de lokale neringdoener die niet meer weet wat hij moet doen met zijn zwart geld de grote Jan komen uithangen.

De gierput van het grote geld: zelden was de kwalijke geur penetranter dan in een voetballoge. Het zou grappig zijn als het niet zo pijnlijk was.

Nu dreigen onthullingen die al langer de ronde doen aan de toog van de vipbar een lavastroom van schandalen te initiëren, die gaan leiden tot giftige gassen en ontploffingen, waarmee die van de vulkaan op La Palma klein bier lijken.

Overdrijven als het over sport gaat: daar zijn we altijd goed in geweest. Ik geloof er niets van. Voetbal is een karikatuur geworden van het kapitalisme in zijn puurste vorm, waarin rijke farizeeërs en nog rijkere oliebaronnen het voor het zeggen hebben: wie betaalt, is baas.

Niet PSG won met 1-0 van Manchester City, maar Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan van de Emiraten verloor van Nasser bin Ghanim Al-Khelaïfi uit Qatar. Hun verdienste: wonen op een plek waar de olie uit de grond spuit.

De provincialistische versie van de powerplay der mannetjesputters vinden we terug in eigen land, waar betonboeren zich inkopen bij voetbalploegen omdat hun rivaal dat ook heeft gedaan.

Voetballers worden gegijzeld – en graag – door hun plaatsvervangers op aarde: hun managers. Vaak oud-profs die het nooit helemaal gemaakt hebben, maar wel weten hoe ze een rekening moeten openen op de Kaaimaneilanden en hoe ze de inkomsten van portretrechten moeten wegmasseren. Waar is de tijd dat Jan Mulder zijn enveloppe met winstpremies gewoon zelf kon gaan afhalen in de brouwerij?

De vieze smaak in de mond verdwijnt bij de zoveelste briljante ingeving van Messi, maar niet helemaal: we worden er – en graag – in geluisd waar we bij staan.

Bill Shankley, de legendarische Schotse trainer, deze week toevallig veertig jaar dood, wist waarom: “Some people think football is a matter of life and death. I don’t like that attitude. I can assure them it is much more serious than that”. In die overdrijving schuilt de oorzaak van de zondeval.

De in memoriams voor Roger Hunt, die deze week overleed, een essentiële, maar bescheiden voorspeler van de Engelse nationale ploeg, vertellen verhalen uit een andere wereld. De eer om voor Liverpool te mogen spelen was oneindig veel belangrijker dan de bescheiden vergoeding die men ervoor kreeg.

Geen geleuter over tactiek: “Speel gewoon de bal door aan iemand die ook een rood truitje aan heeft”, sprak de trainer.

Geen speld tussen te krijgen.