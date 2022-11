De gewelddadige dood van een agent in Schaarbeek roept vele vragen op. Bekende vragen. En dus is het tijd voor antwoorden

Politiemensen weten, helaas, dat ze bij de uitoefening van hun functie soms ook het eigen leven in de waagschaal moeten leggen. Zoals we van agenten verwachten dat zijzelf zorgvuldig omspringen met het hen toevertrouwde geweldsmonopolie, zo mogen zij even terecht eisen dat de risico’s voor hun eigen veiligheid zoveel mogelijk ingeperkt worden.

Dat is niet of niet altijd het geval. Zoals eens te meer blijkt uit de vermijdbare dood van een agent, bij een aanval op straat in Schaarbeek. Dat is een onverdraaglijke gedachte. Voor de geliefden en collega’s van de jonge agent, maar ook voor ons, als samenleving.

Parket

Dat de verslagenheid en verontwaardiging in het politiekorps groot zijn, is dan ook zeer begrijpelijk. Het is te vroeg om precieze verantwoordelijkheden aan te wijzen, maar het is wel zeker dat hier iets niet is gegaan zoals het had moeten gaan. Vele vingers wijzen nu naar het parket. Had de bevoegde magistraat het gevaar niet ernstiger moeten inschatten van een man die zichzelf bij de politie aanbiedt met de melding dat hij de politie haat en tegen zichzelf beschermd moet worden?

Die vraag is terecht, maar het antwoord zou weleens complexer kunnen zijn dan op het eerste gezicht toeschijnt. Dat politie en gerecht in zo’n geval oordelen dat dringende psychiatrische hulp aangewezen is, is niet geheel onbegrijpelijk. Dit land heeft immers ook geen gelukkige herinnering aan de opsluiting van mensen in mentale nood.

Het echte probleem begint pas na de doorverwijzing. Omdat de man zichzelf vrijwillig aanbood, kan hij niet van rechtswege gedwongen opgenomen worden in de psychiatrie. En omdat hij niet gedwongen opgenomen is, kan hij niet vastgehouden worden in het ziekenhuis. Vervolgens gebeurt wat zeker niet mocht gebeuren. Kafka, zei u?

‘Potentieel gevaarlijk’

Er is meer. De man was goed bekend bij politie en gerecht - of zou althans goed bekend moeten zijn. Na een eerdere veroordeling radicaliseerde hij in de cel. Sindsdien staat hij als potentieel gevaarlijke islamextremist bekend bij de veiligheidsdiensten. Van zo iemand kun je verwachten dat hij een dreigement tegen de politie ook kan uitvoeren. Is er met dat risico voldoende rekening gehouden? Wist iedereen in de overbevraagde beslissingsketen wel dat het echt geen goed idee was om de man weer de straat op te sturen?

Opnieuw blijkt dat er riskante gaten zitten in het deradicaliseringsbeleid. Geradicaliseerde gedetineerden kunnen opgevolgd worden zolang ze in de cel zitten, maar daarna gaapt vaak de leegte. Hoe vaak is al niet gewezen op het gevaar van de gebrekkige opvolging van geradicaliseerde extremisten? Ook hier is het antwoord te vaak geweest: sorry, geen geld, geen tijd.

En zo kan het gebeuren dat de alertheid ontbreekt als zo’n man zichzelf aanbiedt als een tijdbom die op scherp staat. Zodat de menselijke tijdbom fataal ontploft.

De nodeloze, gewelddadige dood van een agent in Schaarbeek roept vele vragen op. Bekende vragen. En dus is het tijd voor antwoorden vanwege de verantwoordelijken bij justitie en in de regering.