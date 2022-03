De geur van een lekkende beerkar heeft al velen tot wanhoop gedreven

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Die vermaledijde oorlog in Oekraïne is naast onder meer een onoverzichtelijke ramp voor de mensen die daar wonen ook een lelijke streep door de rekening van wat rest van de actualiteit.

En dus ook voor lui die de actualiteit nodig hebben, altijd voor eigen gewin.

Alles is perceptie, media-aandacht steekt de vlam in de pan. Iets wat gebeurt wordt pas nieuws als het gepubliceerd wordt en dan nog liefst meer dan één keer, want voor je het weet staan dan alle kranten vol en kan de woordvoerder zijn lol niet op.

Een feit wordt pas actualiteit als er over bericht wordt en dan best zoveel mogelijk. Veel bestaat waarover niet bericht wordt, maar zonder de megafoon van de media wordt een feit nooit actualiteit.

Het is met actualiteit zoals met die bekende vraag waarmee sommige filosofen we eens hun tijd verschijten als ze een glaasje te veel ophebben. Als een boom valt in het bos, zonder dat er iemand in de buurt is, maakt dat dan wel geluid?

Omdat, zo gaat de theorie, geluid alleen bestaat als mens of dier in de buurt zijn die opschrikken van het geraas en daarbij zeggen dan wel denken, voor ze op de vlucht slaan: ‘Tiens, hier valt precies een boom’.

Zonder oren geen geluid, zonder hoofdpunt geen nieuws. Daardoor kan men het tandenknarsen van zowel de Vlaamse regering als de Vlaamse boeren heden tot ver voorbij de koeienstal horen.

Na ellenlang onderhandelen met het vleesmes tussen de tanden bereikte men eindelijk een deal over twee heikele dossiers: stikstof en bouwshift. De grote doorstart van de tot dan van het ene brandhaardje naar het andere incidentje wankelende regering was eindelijk een feit. Blaast de bazuin! Steekt aan dat vreugdevuur!

De communicatie was tot in de puntjes doorgenomen, in de wandelgangen van de minister-president kon men luide kreten van contentement horen en een barbecue zou het orgelpunt worden om het Krokus Akkoord op passende wijze te vieren.

Die werd op het allerlaatste afgeblazen omdat de oorlog in Oekraïne net begonnen was, maar ongetwijfeld ook uit vrees dat kwade landbouwers met een kudde stieren en wat vlijmscherpe rieken eens duchtig hun gedacht wilden komen zeggen bij het nuttigen van een aangebrande sjasliek.

“Ik weet uw barbecue wonen”, sprak een getroffene uit Limburg boos, waarna de festiviteiten werden afgelast.

Weg momentum, weg media.

Daar laat men het niet bij, voorspel ik. Dra komen de voorjaarsklassiekers eraan en kan men met een eenvoudige tractor het wereldnieuws halen als die op een strategische plek op het parcours toevallig lek rijdt.

Strobalen worden een tactisch wapen, de geur van een lekkende beerkar heeft al velen tot wanhoop gedreven. Een schaapsboer met een koerstruitje van Quick.Step die aan de Bosberg zijn kudde de kasseien opjaagt: wie houdt hem tegen?

Ik weet uw koers wonen!