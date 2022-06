De gesprekken met Engie laten mislukken en de kernuitstap alsnog doorvoeren is al helemaal van God los

Jeroen Van Horenbeek is journalist.

Zoals verwacht lopen de onderhandelingen tussen de federale regering en Engie over het langer openhouden van de kerncentrales moeizaam. Zoals verwacht, want een Franse multinational met een beurswaarde van 30 miljard euro plooit echt niet zomaar voor de eisen van ces petits Belges. Zeker niet gezien de omstandigheden.

Bijna twintig jaar heeft de vaderlandse politiek er uiteindelijk over gedaan om een beslissing te nemen over de kernuitstap. Pas op het allerlaatste nippertje is er midden maart, onder druk van de oorlog in Oekraïne, voor gekozen om alsnog twee kerncentrales langer open te houden, tot 2035, om de stroombevoorrading te verzekeren.

Uiteraard begin je als federale regering dan met een handicap aan onderhandelingen met Engie, de monopolist die al langer waarschuwt voor de gevolgen van een laattijdige beslissing. Welbeschouwd is Engie perfect in zijn recht om te eisen dat de Belgische overheid meebetaalt voor de nucleaire verlenging en het bijbehorende kernafval.

Je zou je kunnen afvragen: is het dan nooit genoeg? Engie heeft door de jaren heen megawinsten geboekt dankzij de Belgische kerncentrales. Recent is vanuit dit land nog eens 1,2 miljard euro winst, gemaakt met behulp van de historisch hoge energieprijzen, versluisd naar Parijs. Geld dat we meer dan waarschijnlijk nooit terugzien. Pure verarming van Belgische gezinnen dus.

De waarheid is dat dit niet aan Engie ligt. De vaderlandse politiek heeft dit helaas volledig aan zichzelf te wijten. Die heeft destijds, onder premier Guy Verhofstadt (Open Vld), besloten om Electrabel te verkopen aan Engie. Dat winsten gemaakt met het geld van Belgische gezinnen doorstromen naar Parijs is daar het logische gevolg van.

Het is afwachten hoe premier De Croo (Open Vld) en minister Van der Straeten (Groen) zich uit deze benarde situatie denken te redden. Veel mogelijkheden zijn er niet. Eigenlijk lijkt er maar één: een verdedigbaar compromis sluiten met Engie waarbij de Belgische overheid meebetaalt voor de nucleaire verlenging zelf, maar niet voor de berging van het bijhorend kernafval. Dat moet voor Engie blijven.

Het idee om de kerncentrales te nationaliseren botst volgens energiespecialisten snel op de grenzen van wat praktisch haalbaar is. Wat bijvoorbeeld met de ontmanteling van de vijf kerncentrales die zoals gepland sluiten tegen 2025? Zelf afbreken dan maar? Een andere optie: de gesprekken met Engie laten mislukken, de kernuitstap alsnog doorvoeren en onze afhankelijkheid van buitenlands gas verder vergroten, is al helemaal van God los.

Om Engie tot een compromis te brengen, heeft de federale regering één troef in handen. Gek genoeg net omdat Engie in dit land de nucleaire monopolist is. De marktmacht die Engie daaruit ontleent in deze ongeziene tijden mag het bedrijf niet misbruiken om buitensporige winst te maken. Versta: als de regering Engie een billijke winst laat op de twee kerncentrales die openblijven, dan kan ze Engie in principe dwingen om te produceren.

En als het bedrijf niet akkoord is, kan Engie altijd naar het Grondwettelijk Hof stappen. Net zoals het dat gedaan heeft tegen de nucleaire taks. Zonder succes.