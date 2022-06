De Gentse politie blijkt nog altijd geen vriend, maar ‘er zijn er goeien bij’

Vrijdag verschijnt de eerste aflevering van de online reeks FRAMED op de socialemediakanalen van Politiezone Gent. Daarna volgen er nog acht afleveringen die wekelijks online worden geplaatst. Twaalf Gentse jongeren en de Gentse politie ontmoeten elkaar en spreken over gemeenschappelijke thema’s en ervaringen die hen verbinden. Het doel: meer wederzijds begrip en respect. De gesprekken zijn authentiek en daarom ook op momenten pijnlijk. Volgens de makers, productiehuis Apollonia en bureau Untitled Workers Club, die zich inzetten om organisaties en merken meer inclusief te maken, is er geen enkel moment uit de serie geknipt. De jongeren kregen helemaal vrij spel.

De Gentse Mernisa (19) is een studente International Business aan de hogeschool en is een van de twaalf jongeren die gecast waren voor dit project. “Ik ben nog niet vaak in contact gekomen met de politie, maar ik vond dat ik het wel moest doen omdat ik me zorgen maak over mijn broertje, mijn neven en vrienden. Er is een bepaalde angst binnen mijn gemeenschap voor de politie.” Het broertje van Mernisa is veertien jaar oud en krijgt tips mee van thuis. “We vertellen hem hoe hij zich moet gedragen bij een politie-interventie. Het kan zijn dat de politie hem provoceert, in dat geval moet hij altijd rustig blijven. Het kan zelfs zijn dat er klappen vallen, dan moet hij ervoor zorgen dat er altijd iemand in de buurt is die het voorval kan filmen. Zorg ervoor dat je nooit alleen bent. Blijf kalm.”

Filmpjes

Er werden in het verleden filmpjes gedeeld op sociale media van gewelddadige politie-interventies met bijtende politiehonden in de buurt van Mernisa en haar familie. “Dit is de buurt waar mijn broertje vaak is en dan komt hij ook thuis met vragen.” Toch is Mernisa’s blik op de politie veranderd sinds de eerste draaidag toen ze zenuwachtig binnenkwam en alle politieagenten in uniform zag staan. “Ik had totaal geen begrip voor hen en ik wou hen ook niet begrijpen, maar daarna heb ik de knop omgedraaid. Nu besef ik dat niet alle politieagenten slecht zijn. Ze zijn nog altijd niet mijn vriend, maar er zijn er wel goeien bij. Ik heb nu meer begrip.”

Ik vraag Mernisa wat er moet gebeuren voor we van echte verandering kunnen spreken. “De controles worden vaak uitgevoerd bij hetzelfde type jongeren, of de politie dat nu wil toegeven of niet. Politieagenten zouden beter opgeleid moeten worden en er zouden meer sancties moeten zijn voor agenten die zich misdragen.”

De politie in Gent. Beeld Wannes Nimmegeers

Negatieve gevoelens

Rosy (45) is inspecteur en zij werkt al tien jaar bij Politiezone Gent. Eerst twijfelde ze even omdat het buiten haar comfortzone lag met al die camera’s. Uiteindelijk deed ze toch mee. “Wat ik heel mooi vond, is een jongere die me zei dat hij de mens achter de politieman of -vrouw is gaan zien. De reeks is zo authentiek dat deze wel binnen moet komen bij mensen.” Ik vraag Rosy waar die negatieve gevoelens tegenover de politie vandaan komen. “Niet elke politiemens is communicatief sterk en kan zich open opstellen. Als je als burger negatief contact hebt gehad met die politiemensen, onthoud je dit veel langer dan positief contact met de politie. De reeks kan ook een positieve invloed hebben op onze collega’s die hier misschien niet zo sterk in zijn.”

Dialoog is het begin van elke verandering, maar zolang we niets doen aan de problematiek die ingebakken zit in onze structuren en systemen, blijft het bij louter een gesprek. Rosy gelooft echter wel in de positieve verandering die de Gentse politie wil bewerkstelligen met deze online reeks, vooral omdat de korpschef Filip Rasschaert erg hierop inzet. “Wij zijn een verlengde van de stad Gent. Ik denk toch dat Gent inzet op diversiteit en dat we daarin een open houding aannemen. Ik voel mij comfortabel dat ik net hier mag werken.” Als ik Rosy vraag of zij een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van Vlaanderen, antwoordt ze in alle bescheidenheid. “Ik wil niet arrogant overkomen, maar misschien wel.”