Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Een week geleden vertrok ik vroeg in de ochtend weer voor maanden naar Italië met mijn Rolls-Royce. Zo noemt een vriend mijn nieuwe tweedehands autootje, nadat hij met een glimlach mijn enthousiaste verwondering over alle vernuftige tech­nische hoogstandjes die erin te vinden zijn aanhoorde.

Als een verrukt kind vertelde ik hem over het vlotte sturen met één vinger, het handsfree bellen, de muziek op mijn iPhone die gekoppeld aan de boordcomputer door de geluidsboxen schalt. Zelfs de automatisch inklappende zijspiegels nadat je de auto afgesloten hebt beschouw ik als een waar wereldwonder. U merkt het, ik ben niet veel gewoon.

Onderweg bedacht ik hoe opmerkelijk het was dat mijn huis, dat altijd alleen maar bevolkt werd door vrouwen, nu bezet wordt door mannen. Op elke verdieping huist er één. Van de nok tot in de kelder is het doordrongen van mannelijke energie en het huis vaart er wel bij.

De gemakkelijkheid waarmee mannen oplossingen bedenken voor elk defect is hartveroverend. Ze toveren alsof het niets is gereedschap tevoorschijn, vervangen lampen, herstellen druppende kranen, slecht sluitende ­deuren en vensters.

Ik weet dat mijn Antwerpse haven in veilige handen is en onbezorgd flaneer ik terwijl u dit leest door verlaten Venetiaanse straten, wandel over vergeten bruggetjes en bezoek bezienswaardig­heden die buiten het toeristische centrum van de Dogestad liggen. Ondertussen notities makend voor mijn tweede roman, want die speelt zich voor een deel hier af.

Dit in goudbrokaat gehulde openluchtmuseum, drijvend op groenig water dat glimt als olie, slaat me elke keer met verstomming. Hoe meer ik er kom, hoe meer ik onder de indruk ben.

Vijfentwintig jaar geleden had ik het geluk om acht ­weken in deze onwerkelijke werkelijkheid te verblijven toen ik een hoofdrol vertolkte in een Duitse romantische komedie die zich hier afspeelde, en plekken leerde kennen waar geen toerist ooit komt.

Het is die verlatenheid die ik opnieuw opzoek, afgewisseld met de interieurs van kerken en palazzo’s waarin je het ene adembenemende werk van Tintoretto, Titiaan of Veronese na het andere vindt.

Het duizelt je van al die schoonheid en het amechtig geworstel tegen de dood.

Vervuld van weemoedig verdriet om de vergane glorie en de lichtzinnigheid waarmee horden mensen de oude dame vertrappelen rijd ik morgen, in mijn zakken volgekrabbelde notitieboekjes, naar mijn zalige schrijvershol in de Toscaanse heuvels. Het eerste dat ik er zal doen is met mijn hondje Mr. Wilson naar het uitgestorven dorpje Gello wandelen, naar het zakdoekgrote kerkhofje. Met een zucht van geluk zal ik gaan zitten op de roze marmeren grafzerk van Franco Senesi en fluisteren: “Ciao amici, hier ben ik weer.”