De gedachte dat ik met deze onbekenden zou stilstaan, gaf me een claustrofobische aanval

Julie Cafmeyer is columnist.

Toen ik vanmorgen met de lift van de achtste verdieping naar beneden wilde gaan, stopte die op de vijfde verdieping. Een oude vrouw stond met haar kleindochter in de gang. “Kom er maar bij”, zei ik. De oude vrouw had een boodschappentrolley bij zich, het kleine meisje een roze step. Opgepropt lachten we naar elkaar. De oude vrouw rook naar een mengeling van rotte groentesoep en wasverzachter. Het kleine meisje naar een mengeling van pannenkoeken en aarde.

Tussen de derde en de tweede verdieping drukte de oude vrouw op de rode schakelaar. De lift viel stil. “Wat doet u nu?”, vroeg ik de oude vrouw. Het kleine meisje bleef glimlachen.

“Ik zou graag even stilstaan, als u het niet erg vindt”, zei de oude vrouw gedecideerd.

“Zou het mogelijk zijn om buiten even stil te staan?”, vroeg ik haar. De gedachte dat ik voor onbeperkte tijd met deze onbekenden zou stilstaan, gaf me een claustrofobische aanval.

“Nee, dat is helaas niet mogelijk”, zei de oude vrouw. “Ik moet op adem komen.”

“Ik wil uit de lift”, zei ik in paniek.

“Rustig, mevrouw. Ik heb de laatste tijd zeer weinig contact met mijn medemens. Onder lichte dwang vraag ik u om tijd. In zekere zin is dit een gijzeling. Wees gerust, ons gesprek zal maar enkele minuten duren op voorwaarde dat u kalm blijft.”

“Oké, zegt u het maar”, gaf ik toe.

“Deze morgen had ik een interessant gesprek over de dood met mijn kleindochter. We keken naar de hemel, en ze vroeg me of ik in de hemel geloof. Gelooft u in de hemel?”

Het kleine meisje keek naar boven, alsof de hemel op het plafond van de lift getekend stond.

“Ik geloof niet dat er mensen daarboven op mij wachten. Ik geloof wel in energiedeeltjes die in de lucht zullen zweven als wij er niet meer zijn. Trillingen.”

“Trillingen?”, vroeg het meisje.

“Een trilling van mensen die je kunt voelen. De hemel kan ook een poort naar een parallel universum zijn, in het beste geval dan.”

“Mooi”, zei de oude vrouw tevreden.

“Kunnen we dan nu naar beneden?”, smeekte ik.

“Bijna. Probeer te genieten van de stilstand. Het doet zo’n deugd om de machinekamer van een lift te saboteren. De motor die stopt. Absolute rust.”

“Wat denkt u over de hemel?”, vroeg ik de oude vrouw.

“Ik geloof wel dat er op mij wordt gewacht. Maar eigenlijk doet dat niet ter zake. Het was mijn kleindochter die vanochtend de dood zo mooi beschreef, dat wilde ik met u delen.”

De oude vrouw keek naar het meisje en zei: “Zeg het maar, kleintje.”

Het meisje zei: “Ik denk niet dat we naar de hemel gaan. Als je dood bent, lig je stil in je kist en droom je alleen nog maar over zwart.”

“Ja liefje, zwart tot in de oneindigheid”, zei de oude vrouw, en ze drukte op de rode schakelaar. De lift schoot weer in gang.