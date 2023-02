De ‘gastvrijheid’ van onze politici voor buitenlanders die onpopulaire jobs komen invullen is een tikje te makkelijk

Ann De Boeck is journalist.

We zien ze niet, maar ze zijn er wel. Ze leggen onze wegen aan, zorgen dat ons voedsel in de supermarkt belandt en verzorgen onze ouders wanneer die op de sukkel raken. Bovendien zijn ze steeds talrijker, de buitenlanders die via speciale werk- en verblijfsvisa de onpopulaire jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt komen invullen. Alleen al vorig jaar werden er meer dan 15.000 aanvragen ingediend. Een positief verhaal, benadrukt de Vlaamse regering.

Maar wat stelt ze daar tegenover? Naar aanleiding van de Turkse en Marokkaanse vergunningensaga raken steeds meer details bekend over de erbarmelijke werk- en woonomstandigheden waarin sommige ‘kaboutertjes’ in Vlaanderen verzeild geraken. Over jobs die bij aankomst minder rooskleurig blijken dan verwacht, over lonen die plots lager liggen, over appartementen die met anderen gedeeld moeten worden. Over werkgevers die hun machtspositie schaamteloos misbruiken.

Dat deze krant de voorbije dagen aandacht aan deze verhalen besteedde, en aan de vele gaten in het migratiekanaal, zorgt voor ergernis in de omgeving van de bevoegde regeringsleden. Ze storen zich aan de zweem van racisme die stilaan rond het vergunningenverhaal zou hangen. Alsof er wel iets aan de hand moet zijn ‘omdat het over Turken en Marokkanen’ gaat. Alsof de media zich van een makkelijke slachtoffergroep bedienen voor een paar extra kliks.

Nochtans was het de Vlaamse regering die in 2019 de deur wagenwijd openzette via een versoepeld vergunningensysteem voor arbeidsmigranten. De ‘gecombineerde vergunning’ moest vooral snel en laagdrempelig zijn, zonder al te veel gedoe voor de werkgever. Deze versoepeling miste haar doel niet, want sindsdien is het naar hier halen van arbeidsmigranten een lucratieve business voor bedrijfjes die de aanvragen van werkgevers uit handen nemen.

Ook het gebrek aan controle is een bewuste keuze. Vlaanderen verkiest dossiers waar een geurtje aan zit het voordeel van de twijfel te geven. Om nadien, als de migranten al overgekomen zijn, de sociale inspectie langs te sturen. Goed wetende dat heel wat nieuwkomers op dat moment hun mond al niet meer durven opentrekken uit vrees om hun vergunning te verliezen.

Al even schrijnend zijn de verhalen van Turken en Marokkanen wier vergunningsaanvraag sinds oktober 2022 geblokkeerd zit, terwijl ze hun huur en job al hadden opgezegd. Zij vinden het onbegrijpelijk dat de overheden in dit land zes maanden later nog altijd geen duidelijkheid kunnen bieden over hun toekomst. Iedereen wijst naar iedereen.

In die zin is de gastvrijheid en de bezorgdheid van onze politici wel een tikje te makkelijk. Mensen die naar hier komen, krijgen immers wel een toegangsticket in de handen gestopt, maar moeten alles vervolgens zelf zien te beredderen in een wereld waarin ze grotendeels onzichtbaar zijn. Alles kan, zolang het niet te hard opvalt. En anders vliegen ze terug.

Die beleidskeuze valt perfect te verdedigen vanuit economisch standpunt. Maar wees dan niet verbaasd, en al zeker niet verontwaardigd, als er hier en daar uitwassen opduiken.