De financiering van de leeflonen is grotendeels federaal. Daar wringt het schoentje

Robrecht Bothuyne is Vlaams Parlementslid namens CD&V.

Leefloon boomt. Helaas. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op een leefloon om rond te komen. In 20 jaar is de groep meer dan verdubbeld tot bijna 160.000 leefloongerechtigden. Dat leidde de voorbije dagen tot commotie. Sommigen spreken, zeker in Wallonië, over congé à vie of hebben het over een ‘restprobleem’. Nog anderen wijten de groter wordende groep aan het ‘lakse asielbeleid’. Vreemd genoeg, trouwens, is Theo Francken (N-VA) één van de scherpste criticasters. Terwijl nooit meer vluchtelingen een leefloon kregen dan onder zijn bewind en ook de grootste stijging van het aantal leefloongerechtigden net in de periode gebeurde toen hij zelf regeringsverantwoordelijkheid had. Het kan verkeren.

Met de vinger wijzen is simpel maar lost niets op. Er moeten nieuwe stappen worden gezet. Leefloners als een ‘restprobleem’ omschrijven, een soort ‘vergeetput’ voor de arbeidsmarkt en samenleving is verkeerd. Ook deze mensen hebben talenten en verdienen opleiding, begeleiding én kansen op de arbeidsmarkt.

Scheefgetrokken verdeling

Wie de cijfers bekijkt, kan niet om de scheefgetrokken regionale verdeling heen. Bijna de helft van de leefloners woont in Wallonië. Brussel telt 29 procent van de leefloners en Vlaanderen is goed voor iets meer dan 25 procent. Wallonië heeft meer dan drie keer en Brussel meer dan zes keer meer leefloners in zijn bevolking dan Vlaanderen. Bij de door RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) vergoede werklozen zijn die verschillen er ook, maar veel minder uitgesproken. Dat in Wallonië en Brussel dus een minder activerend beleid ten aanzien van leefloners wordt gevoerd, is een understatement.

En Vlaanderen zet de komende maanden verder in op activering. Zo komt er een ‘lokaal activeringspact’ met elk lokaal bestuur. In de praktijk is nu slechts 56 procent van de leefloners bij VDAB ingeschreven. De jaarlijkse uitstroom van de leefloners in een traject naar naar werk ligt op 44 procent; dat is laag. Te laag. De Vlaamse regering zal daarom besturen financieel belonen die extra inspanningen leveren om leefloners duurzaam te activeren.

Terwijl het aantal leefloners stijgt, blijft België volharden als zowat het enige EU-land waar onbeperkte uitkeringen de norm zijn. Daar moeten we vanaf stappen. Maar als de regels verstrengd worden, moet ook de activering beter. Dat is een verantwoordelijkheid van de deelstaten. En van de steden en gemeenten, zeker als we er de leefloners bij betrekken, want het zijn zij die deze uitkeringen betalen. Die zijn trouwens zeker niet te hoog, maar niet overal worden er even consequent voorwaarden en begeleiding aan gekoppeld. Uitkeringen kunnen en mogen nooit vrijblijvend zijn.

Wie betaalt, bepaalt

De financiering van die leeflonen is nu grotendeels federaal. En daar wringt het schoentje. De federale overheid betaalt, de lokale besturen en deelstaten bepalen. De federale overheid financiert, naargelang het type, 60 tot 100 procent van het leefloon, in totaal voor 1,3 miljard euro per jaar. Is dit houdbaar, zeker op de huidige arbeidsmarkt?

Sinds kort zijn we op het historische kantelpunt dat – voor het eerst in onze geschiedenis – er meer mensen op pensioen gaan dan er jongeren zijn die de arbeidsmarkt betreden. Deze structurele krapte maakt dat we anders naar werkloosheid moeten kijken. Een beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkering is logisch. Dat we de werkloosheidsuitkering in het kader van een federale sociale zekerheid federaal financieren, is ook logisch. Maar bij het leefloon; dat op het kruispunt zit van lokaal bestuur, arbeidsmarkt, inburgerings- en welzijnsbeleid, is dat helemaal niet zo logisch. Bijna alle hefbomen zijn in handen van de deelstaten, samen met de lokale besturen. Zou het dan toch ook niet logisch zijn dat diezelfde deelstaten verantwoordelijk worden voor de leeflonen en de financiering ervan?

Zo responsabiliseer je de bestuursniveaus die echt het verschil maken bij de activering en begeleiding van kwetsbare profielen zoals leefloners. Maar zo laat je ook toe dat zij, en dan vooral de kwetsbare mensen voor wie ze verantwoordelijk zijn, er de vruchten van plukken. Dat kan door voldoende aantrekkelijke (deeltijdse) banen te creëren, bijvoorbeeld via individueel maatwerk, meer netto voor lagere lonen via een jobbonus, voldoende taalopleidingen, goeie inburgering, huisvesting, kinderopvang, enzovoort. Stuk voor stuk deelstaat- en lokale bevoegdheden. Tijd dus dat de deelstaten volwaardig aan zet komen en zo de kansen kunnen en moeten creëren die kwetsbare mensen verdienen.