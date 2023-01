De fascistoïde muiterij in Brazilië, net als op Capitol Hill, is een waarschuwing voor Europa en België

Maarten Rabaey is journalist.

Zondag bestormden duizenden aanhangers van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro het parlement, het Hooggerechtshof en het werkpaleis van de nieuwe president Lula in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. De bolsonarista’s hadden zich duidelijk geïnspireerd op de radicale aanhangers van gewezen VS-president Donald Trump, die op 6 januari 2021 Capitol Hill in Washington bestormden. De herhaling van deze fascistoïde muiterij is een waarschuwing voor Europa en België.

Zoals na Capitol Hill de exacte rol van Trump werd onderzocht zullen ook de Brazilianen nu moeten nagaan of Bolsonaro een actieve rol speelde, wat hij ontkent. Los van elke juridische verantwoordelijkheid stond wel al vast dat de ex-president, net zoals Trump eerder, zijn heetgebakerde volgelingen opjutte het verkiezingsresultaat te betwisten. Het toonde nog eens aan hoe makkelijk populisten via sociale media een kleine fanatieke groep kunnen aanzetten om een democratie gewelddadig te destabiliseren.

Na Capitol Hill eerder en Brazilië nu moet dit ook voor Europa, en zeker voor ons in België, een wake-upcall zijn. Democratie is nooit een gegeven. Het is een werkwoord.

Daarom zouden onze federale en regionale regeringen, volksvertegenwoordigers en justitie hier al een stresstest kunnen uitvoeren: zou dergelijke muiterij hier ook kunnen gebeuren?

Is nee het antwoord, dan zou dat bewijzen dat onze instellingen robuust genoeg zijn en bestuurd worden door mensen die het goed voor hebben met burgers, die op hun beurt de trias politica vertrouwen.

Maar je kan ook afgaan op peilingen waaruit ook hier een partijpolitieke polarisering en een afnemend vertrouwen van de burger in de overheid blijkt. En dan zou je kunnen vermoeden dat het antwoord weleens eerder ja zou kunnen zijn.

In aanloop naar de verkiezingen van 2024 bestaat bovendien het risico dat naast binnenlandse radicalen ook buitenlandse agitatoren onrust proberen te zaaien, door op sociale media reële onvrede uit te vergroten of onrust te zaaien via desinformatie. Laat er ons daarom uit voorzorg maar van uitgaan dat het streven om ons in het hart van Europa nog meer te verdelen nu al op de werkagenda staat van de Russische inlichtingendiensten.

Het zou daarom alle parlementaire fracties sieren dat ze een gezamenlijke motie aannemen waarin ze zich nu al verbinden de spelregels van onze democratie te respecteren tijdens, voor en na de volgende verkiezingen. Ze zouden nu al een oproep kunnen doen aan hun aanhangers om elk politiek debat en protest vreedzaam te houden, in woorden én daden.

Voor een keer mogen we zelfs een voorbeeld nemen aan de kibbelende Amerikaanse Republikeinen. De vele stemrondes waarmee ze hun eigen speaker verkozen leek vorige week een pijnlijke vertoning voor buitenstaanders maar toonde uiteindelijk een werkende democratie, met een politiek compromis.

Laat parlementariërs ook hier maar een beetje meer durven hun soms verstikkende fractie-oekazes te doorbreken. Het zal de burger warm maken voor het publiek debat. Geef ons méér Braziliaans sambavoetbal tussen onze parlementsleden om hooliganisme op de treden te vermijden.