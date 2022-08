‘De Europese bevolking betaalt het gelag voor de inschattingsfouten en megalomanie van haar leiders’

Sancties tegen Rusland

Meer en meer wordt duidelijk dat de economische sancties tegen Rusland weinig of geen effect hebben op het verloop van het conflict in Oekraïne. Die oorlog zal door deze sancties geen dag vroeger eindigen en het enige resultaat is een nooit geziene aanslag op de welvaart van de Europese bevolking en op de concurrentiekracht van onze bedrijven.

Dat onze Europese leiders, die in februari en maart over elkaar struikelden in hun opbod voor nog zwaardere sancties, nu aan hun bevolking tien moeilijke winters of het einde van de zorgeloosheid aankondigen, is niet minder dan crimineel.

De waarheid is dat ze indertijd dachten dat de sancties gingen werken en vooral dat ze ervan overtuigd waren dat Rusland de gaskraan niet ging dichtdraaien omdat ze dat geld hard nodig hadden, quod non.

De Europese bevolking betaalt niet de prijs voor de vrijheid, zoals Macron graag toetert, maar betaalt het gelag voor de inschattingsfouten en megalomanie van haar leiders die zich de nieuwe de Gaulle of Churchill waanden.

Sven De Spiegeleer, Oudenaarde

Pedagogie of toverij

Men kan zijn krant niet openslaan of men leest kritiek op het Vlaamse onderwijsbeleid, dat besmet lijkt te zijn door theorieën van managementgoeroes, die menen dat scholen moeten gerund worden zoals een bedrijf. Omdat er zoveel theorieën en zoveel goeroes zijn, botsen die theorieën met mekaar. Twee journalisten van The Economist schreven ooit een boek over deze goeroes nadat ze een groep Duitse managers zagen worstelen met de uitspraken van een befaamde Amerikaanse managementgoeroe die onbegrijpelijke diagrammen hanteerde samen met een duister zakelijk jargontaaltje: ze noemden het boek The Witch Doctors, de wonderdoktoren. Wat Koen Pelleriaux, de baas van het GO-onderwijsnet vertelde over zijn wondermethode, onder andere over klassen met 60 leerlingen, leek ook een hokuspokustaaltje. Mooi toch dat hij zijn toverformules afzwoer. Goocheltoeren moeten vreemd blijven aan pedagogische projecten.

Roger Vyverman, Ninove