De EU is de grootste economische macht op aarde: we hoeven ons echt door niemand te laten doen

Zachte heelmeesters

Wat we uit het huidige debacle in Oekraïne leren is, andermaal, dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. De kans is zeer groot dat deze oorlog vermeden had kunnen worden als de wereld, maar vooral Europa, al meteen na de wederrechtelijke annexatie van de Krim door Poetin en ander gehannes in de grensstreek de energieleveringen uit Rusland had afgeknepen. We hadden onszelf meteen acht jaar extra tijd gegeven om onze verslaving aan Russische fossiele brandstof te milderen door a) drastische inkrimping van onze eigen fossiele energieconsumptie en b) heroriëntatie van de bevoorrading voor de rest. Maar ja, elk EU-land met interesse voor ‘goedkope’ Russische kolen, gas en olie had wel zijn eigen Schröder die zich vrolijk uit de Gazprom- en andere rijk voorziene ruiven voedde. Gazprom en co. zijn trouwens lang niet de enige grote bedrijven die niets liever doen dan onze dwaze verslaving aan fossiele brandstoffen te blijven plezieren.

De les is dus: bij het minste teken van onwettelijke agressie wordt het foute land meteen economisch, politiek en cultureel geïsoleerd. Laten we niet weer wachten tot een of andere bananenpotentaat machtig en krachtig genoeg geworden is om zich onstopbaar te wanen en onuitsprekelijke miserie voor zijn buren te creëren. De EU is de grootste economische macht op aarde: we hoeven ons dus echt door niemand te laten doen.

En nu onmiddellijk een forse invoerheffing op alle Russische export naar de EU. Laat de grote invoerders dat alvast unilateraal zelf invoeren als de EU niet tot een eensluidend besluit kan komen. De bende van Poetin mag geen tweede kans krijgen.

Stefaan Reel, Ranst

Index

Maak een index in centen in plaats van in procenten.

Het mediaan loon in België is momenteel 3.500 euro. Een indexaanpassing van 8 procent over een jaar is 280 euro. Voor zij die minder dan 1.750 euro verdienen is dat heel veel. Voor zij die meer dan 5.740 euro verdienen is het een aardig bedrag om het zakgeld van hun kinderen een beetje te verhogen. Op deze manier wordt het verschil tussen arm en rijk een beetje verkleind. Voor de bedrijven maakt dit geen verschil, en een groot aantal mensen zal zich iets gelukkiger voelen.

Leo Dykmans, Gentbrugge