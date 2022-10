De escalatie in Palestina valt niet uit de lucht: bezetting leidt tot verzet

Een golf van geweld overspoelt de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Israëlische kolonisten vallen, geruggensteund door het leger, Palestijnen aan en Palestijnse milities richten zich op Israëlische doelwitten. Sinds begin dit jaar werden minstens 105 Palestijnen, inclusief 26 kinderen, gedood door Israël. In dezelfde periode vielen aan Israëlische kant 17 doden door Palestijns geweld, 4 van hen waren soldaten.

Afgelopen maand werd een stroomversnelling zichtbaar, haast dagelijks komen er berichten van doden en gewonden bij. Elke liter bloed die wordt vergoten leidt tot nieuwe (wraak)acties. Maar deze escalatie valt niet uit de lucht, ze is een symptoom van een decennialang proces: de illegale bezetting van Palestijns land. Die bestaat uit vele lagen en neemt in alle gebieden van historisch Palestina andere gedaanten aan. Omdat de Israëlische dominantie over het Palestijnse leven centraal staat, hanteren groepen als Amnesty International dan ook de term apartheid.

Derde intifada?

Sommige analisten spreken nu over het mogelijke begin van een derde intifada, al moet dat nog blijken op de langere termijn. Wel is zeker dat nu enkele cruciale kwesties bloot komen te liggen. Ten eerste wordt (opnieuw) duidelijk dat er geen legitiem Palestijns leiderschap meer bestaat op de Westoever. De Palestijnse Autoriteit (PA) van president Mahmoud Abbas gedraagt zich, net als Hamas in Gaza, als een autoritair en corrupt regime dat er niet in slaagt het leven van zijn burgers te verbeteren of de bezetting ook maar een millimeter terug te dringen. Integendeel: de PA faciliteert tot op zekere hoogte de Israëlische activiteiten in het gebied.

Economische malaise, een falende overheid, een wurgende bezetting en toenemend kolonistengeweld creëren een kolkende mix van woede en frustratie. Het gevolg is dat her en der in Palestijnse steden gewapende verzetsmilities het daglicht zien die het heft in eigen handen nemen. De bekendste groep ontstond in augustus in de noordelijke stad Nabloes, nadat Israël een bekende militant doodde. De populariteit van Areen al-Usood (de Leeuwenkuil), die zich een onafhankelijke militie noemt, steeg razendsnel naar recordhoogten.

Verkiezingen op komst

Een tweede opmerkelijk aspect van de huidige escalatie is de brutaliteit van de Israëlische kolonisten. Ook zij gedragen zich als milities: gewapend trekken ze Palestijnse wijken binnen, vallen ze auto’s aan, steken ze olijfboomgaarden in brand aan of beschieten ze huizen. Natuurlijk doen zij dat niet vanuit een positie van verzet, maar vanuit een religieus-ideologische motivatie: het land behoort hun toe en kan maar beter ontdaan worden van zijn oorspronkelijke bewoners.

De kolonisten weten zich niet alleen beschermd maar ook effectief geholpen door het Israëlische leger, dat het Palestijnse verzet in de kiem tracht te smoren. Zo besloot het om hele dorpen en steden af te grendelen, een beproefde tactiek die neerkomt op collectieve bestraffing van de burgerbevolking. Gevreesd wordt dat deze maatregelen nog maar de opmaat zijn voor een grootschalige militaire operatie. Op 1 november vinden in Israël (alweer) parlementsverkiezingen plaats, en het verleden bewees al vaak dat een harde militaire aanpak succes garandeert in het stemhokje.