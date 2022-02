De erfzonde van het Belgische tewerkstellingsbeleid blijft ook in deze ‘arbeidsdeal’ nagenoeg onaangeroerd

Bij elk sociaaleconomisch akkoord stellen experts verbaasd en beteuterd vast dat het om een compromis gaat. Hoe vreemd. Natuurlijk is het akkoord een compromis. Wat zou het anders zijn?

De naoorlogse Belgische welvaartstaat is gebouwd op compromissen, tussen werkgevers en werknemers en tussen de grote ideologische stromingen in het land. Het is met de zogenaamde ‘arbeidsdeal’ niet anders. Neen, dit is niet de grote hervorming die het tewerkstellingsbeleid in een nieuwe plooi zal leggen. Het zal niet dit akkoord alleen zijn dat het land naar de verhoopte tewerkstellingsgraad van 80 procent zal brengen. Meet je de deal anderzijds af tegen compromissen die bereikt werden in de vorige regeerperiode, dan biedt het huidige akkoord toch meer vooruitgang. De vraag of het glas halfvol of halfleeg is, hangt af van je eigen perspectief.

Natuurlijk kan je de vraag stellen of wij Belgen wel tevreden moeten zijn met glas dat nooit voor meer dan de helft gevuld raakt. Aan de ingewikkelde en intense overlegcultuur zitten voor- en nadelen. Het grote nadeel is dat structurele hervormingen moeilijk uitvoerbaar zijn. Wie snelle, flexibele actie verwacht, stoot op stroperigheid en traagheid.

Het grote voordeel is dan weer dat ons daarmee ook grote avonturen en risico bespaard blijven. Internationale fenomenen zoals een verarmde middenklasse of werkende armen zijn hier niet totaal onbekend, maar wel veel minder algemeen verspreid dan in sommige andere landen. Ook in crisistijd dempt de sociale bescherming de ergste schokken, maar de heropleving nadien gaat van de weeromstuit ook weer trager.

Natuurlijk is er kritiek mogelijk en nodig op deze ‘arbeidsdeal’. De erfzonde van het Belgische tewerkstellingsbeleid blijft ook ditmaal nagenoeg onaangeroerd. Dit land heeft een vrij grote groep mensen met korte, soms onvolmaakte opleidingen, met lage jobkansen en vaak een geschiedenis van structurele werkloosheid. In een arbeidsmarkt die zijn beschermende voordelen met hoge muren afschermt, blijft die groep buiten beeld.

Welke toekomst ligt er voor die mensen in het verschiet? In de nieuwe economie liggen er zeker mogelijkheden, maar de roep om voldoende bescherming tegen uitbuiting en misbruik is terecht. Alle blabla over en weer ten spijt, moet ook van de e-commerce geen miraculeuze jobcreatie verwacht worden.

Minstens even belangrijk zijn opleiding en vorming. In een verhitte arbeidsmarkt is er geen tekort aan vacatures, soms wel aan geschikte kandidaten. De juiste mens bij de juiste baan brengen, is een verantwoordelijkheid van de gewesten. Dat valt buiten het bereik van een federale arbeidsdeal. Liever dan te jeremiëren over beleidsmiddelen die ze nog extra willen, zouden de gewesten dan ook nog veel vooruitgang kunnen boeken met bevoegdheden die ze al hebben. Hoog tijd om daar eens een deal over te sluiten.