Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is vicevoorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Begin deze week mocht ik aan de tafel van De afspraak aanschuiven om te praten over de goelagkampen van vroeger en het Rusland van vandaag. Aanleiding was de publicatie van de goelagmemoires van de Poolse filosofe Barbara Skarga (1919-2009). Die zijn pas naar het Nederlands vertaald, en zijn het meest leerzame boek dat ik in jaren las. Kennis van het verleden vergroot ons begrip van het heden; en daarover mocht ik het dus hebben. Ook het tafelgesprek dat eraan voorafging, bood stof tot nadenken: Lorin Parys, CEO van de Pro League, ging dieper in op het toenemend probleem van voetbalhooliganisme. Wat ligt daaraan ten grondslag? Wat zegt dat over ons als maatschappij? En wat kunnen we daaraan doen?

Voor de echte voetbalsupporters is hooliganisme een zweer die maar blijft etteren. De laatste weken worden er op Belgische velden meer vuurpijlen vanuit het publiek afgeschoten dan dat er ballen op doel worden geschoten. De veiligheidsdiensten kunnen niet iedereen fouilleren, en die vuurpijlen zitten dan ook nog eens listig verborgen in de beha’s en onderbroeken van relschoppers, zo kwam ik aan tafel te weten.

Ellende

Als pyrotechnisch materiaal zo’n ellende en zo’n kost voor de maatschappij betekent, valt het dan niet te overwegen om de verkoop ervan aan banden te leggen? Als je niet kunt voorkomen dat vuurpijlen het stadion binnen geraken, moet je voorkomen dat hooligans aan vuurpijlen geraken. Heeft het aankopen van vuurpijlen ook ooit een ander doel dan kabaal en overlast veroorzaken? De enige maatschappelijke functie van vuurpijlen is het koeioneren van je medemens.

Daarnaast lijkt ook een mentaliteitswijziging, een ware cultuurshift, wenselijk wanneer we het probleem van voetbalhooliganisme willen aanpakken. Voetbalhooliganisme is eigenlijk een tautologie. Rellende ‘supporters’ kom je niet of slechts in véél mindere mate bij eender welke andere sport tegen. Er is dus een probleem met het voetbal zelf, meer bepaald met de positie van het voetbal in onze maatschappij. Wanneer we allemaal voetbal opnieuw reduceren tot wat het is – een sport zoals vele andere sporten – zou voetbalhooliganisme als fenomeen niet bestaan. We moeten ophouden van voetbal een zaak van levensbelang te maken, met voetballers op een pië­de­stal te plaatsen. Voetbal is niet de belangrijkste bijzaak van het leven; het is de meest overroepen bijzaak in het leven.

Voorafgaand aan de uitzending van De afspraak maakte Canvas reclame voor een documentaire over het kampioenenjaar van Racing Genk, voor een documentaire over Louis Van Gaal, en werd aangekondigd dat na de uitzending gekeken kon worden naar een talkshow over, jawel, koning voetbal. Allemaal goed en wel, maar trop is een beetje te veel. Ik geef het grif toe: ik heb zeer weinig met voetbal. Mijn interesse in de sport is even groot als die van dolfijnen in langlaufen en curling. Maar Canvas mag toch ook weer een beetje meer een cultuurzender in plaats van een sportzender worden, in plaats van mee te surfen op de maatschappelijke trend van voetbalverheerlijking.

Aan haar idolen herkent men een samenleving. Je kan heel veel leren over een samenleving op basis van haar rolmodellen en voorbeeldfiguren. Een samenleving waarin hedonisme, vertier en ontspanning als hoogste goed worden beschouwd, zal mensen op het voetstuk plaatsen die van divertissement hun beroep hebben gemaakt. Dat we entertainers en sportlieden al te zeer verafgoden, zegt meer over ons als samenleving dan over hen als individuen.

Larger than life

Nochtans is het goed om larger than life-figuren te hebben om naar op te kijken. Ze zijn een object van inspiratie en aspiratie: een motivatie om de waarden na te streven die ze belichamen. Dat was ook een centrale gedachte in de moraalfilosofie van de Duitse filosoof Max Scheler. In verschillende werken beargumenteert hij de grote betekenis van Vorbilder en Führer (toen had dat woord nog een heel andere connotatie): morele groei en maatschappelijke vooruitgang worden aangedreven door rolmodellen, voorbeeldfiguren, idolen. Op voorwaarde natuurlijk dat die echt voorbeeldig zijn.

Het WK in Qatar, waarover die donkere schaduw van corruptie en mensenrechtenschendingen hangt, vormt misschien wel de ideale aangelegenheid om de ommezwaai in te zetten; het moment bij uitstek om te reflecteren over die sport die meer dan alle andere de tribale passies in de mens aanwakkert. We moeten minder aandacht hebben voor voetbal; vandaar – o ironie – deze column over voetbal.