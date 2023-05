De energiekostenstijging werkte als een fluitsignaal voor alle bedrijven om hun winstmarges te verhogen

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Toen de inflatie spectaculair de lucht inschoot, waren vele economen bevreesd voor een loon-prijsspiraal. Die zorgt ervoor dat als de prijzen stijgen, de lonen dat ook gaan doen, waardoor de bedrijven gedwongen worden om de gestegen loonkosten door te rekenen in hogere prijzen. Een helse spiraal die tot een nieuwe ronde van loonaanpassingen en prijsstijgingen leidt. Die dynamiek, zo vreesden veel economen, zou de inflatie inbedden in de economie en moeilijk te bestrijden zijn.

De verrassing is dat die spiraal tot nu toe nauwelijks een rol heeft gespeeld. In de meeste Europese landen (met de uitzondering van België) zijn de reële lonen gedaald, met andere woorden: zijn de loonstijgingen achtergebleven op de prijsstijgingen. In de plaats van een loon-prijsspiraal hebben we een winst-prijsspiraal gekend. De gestegen energiekosten hebben vele bedrijven ertoe aangezet hun winstmarges te verhogen. Ze hebben dus op de gestegen energiekosten een extraatje aangerekend zodat de prijzen van afgewerkte producten sneller zijn gaan stijgen dan de energieprijzen zelf. Een nieuwe spiraal die de plaats heeft ingenomen van de loon-prijsspiraal.

Dit is geen hysterisch verhaal van extreemlinkse economen. De Europese Centrale Bank, waar economen werken met een mainstream economische opleiding, kwam twee weken geleden naar buiten met een studie die dit verhaal bevestigde. Volgens de ECB-economen was de inflatieopstoot van verleden jaar voor twee derde toe te schrijven aan de winst-prijsspiraal; slechts één derde aan de loon-prijsspiraal. Bovendien was dit fenomeen volgens de ECB-economen niet beperkt tot enkele sectoren (zoals de energiesector) maar spreidde zich uit over haast alle sectoren. De landbouw, de industrie en de dienstensector hebben in 2023 gebruik gemaakt van de energiekostenstijgingen om hun winstmarges op te krikken.

Het gaat hem hier natuurlijk om gemiddelden. Er zijn ongetwijfeld bedrijven in al die sectoren die er niet in geslaagd zijn hun winstmarges te verhogen. Maar het gemiddelde bedrijf heeft dat wel gedaan. Dat leidt tot de vraag hoe zoiets mogelijk was. Hier is een poging tot antwoord.

Een eerste element in het antwoord is de gewijzigde machtsverhouding tussen werkgevers (aandeelhouders) en werknemers in zowel de VS als de EU. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw observeren we een toenemende concentratie van het bedrijfsleven. Dat fenomeen werd o.a. door twee Vlaamse economen, Jan De Loecker en Jan Eeckhout, overvloedig met cijfers in kaart gebracht. Tegelijk observeren we een tanende invloed van de vakbonden. Die verschuiving van de macht van werknemers naar werkgevers heeft het mogelijk gemaakt dat de winstmarges gestegen zijn en het loonaandeel in het bbp van de meeste landen gedaald is.

Tegen deze historische achtergrond kunnen we de recente inflatie-ontwikkelingen begrijpen. De energieschok van 2021-22 creëerde voor vele bedrijven een window of opportunity om winstmarges op te krikken. Normalerwijze is dan niet zo eenvoudig: als bedrijf A zijn winstmarge verhoogt en bedrijf B niet volgt, dreigt het eerste bedrijf marktaandeel te verliezen. De enorme energiekostenstijging werkte echter als een fluitsignaal voor alle bedrijven om hun winstmarges te verhogen. Als ze dit allen samen deden dan verdween ook het negatief marktaandeleneffect. Dit mechanisme werd vergemakkelijkt omdat de meeste sectoren meer geconcentreerd waren dan vroeger.

De inflatie heeft dus een strijd om de economische waarde van een land bloot gelegd. En die strijd lijkt in het voordeel van het bedrijfsleven en de aandeelhouders uit te draaien.

Wat kan hieraan gedaan worden? De ECB zet haar beleid voort om door rentestijgingen de totale vraag naar goederen en diensten naar beneden te drukken, om zo de inflatie in de kiem te smoren. Ze zal daarin slagen. Maar er is een kostenplaatje aan verbonden: een recessie met de daarmee gepaard gaande ellende is niet uit te sluiten.

De ECB heeft niet de middelen om de oorzaken van de winst-prijsspiraal aan te pakken. De toegenomen concentratie van het bedrijfsleven kan alleen maar door een doortastend concurrentiebeleid aangepakt worden. Dat betekent dat de overheid prijsafspraken drastisch beteugelt, fusies en overnames aan banden legt en eventueel te grote concerns dwingt uit te splitsen. Maar hier wringt het schoentje. De politieke wil om dit te doen is in de loop der jaren uitgehold. Concurrentiebeleid komt haast nergens meer voor in politieke partijprogramma’s.