De ene zijn dood is de ander zijn quote. Wie dat niet vindt, kan doodvallen

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Het begon bij de introductie van de modem, maar werd pas een echt mediafenomeen sinds Facebook en Twitter, de mogols der onvrije meningsuiting: na de dood volgt de digitale strijd om de dode. Het opbod aan aandacht en medeleven over een bekende aflijvige op de sociale media verenigt velen en irriteert ons tegelijk.

Herinneringen ophalen aan iemand die, in deze tijd waarschijnlijk draadloos, zijn ticket aan de veerman betaalde om de overtocht te maken, deed men vroeger aan de koffietafel die op de uitvaart volgde, maar die tafel is nu digitaal en voor iedereen toegankelijk.

Met alle gevolgen van dien.

Kees van Kooten schreef ooit een column waarin hij twee mannen – analoog – laat mijmeren over een gezamenlijke vriend die hen ontvallen is. Algauw ontaardt de conversatie in een venijnige discussie van twee haantjes die elkaar willen overtreffen in liefde voor hun dode kameraad. Zelfs na zijn dood blijft de amicale pik­orde bestaan en is het brevet van beste vriend het hoogst bereikbare in het leven. Steeds hoger laaien de emoties op en het warme gesprek over hun jarenlange vriendschap eindigt in kilte, stilte en nauwelijks verholen haat.

Het stuk eindigt met een briljante zin. ‘Weet je wat jij kan doen? Doodvallen.’

Hetzelfde, maar duizendvoudig versterkt, vindt nu plaats op het internet. Bij de dood van een bekende volkszanger dan wel schrijver, posten we graag een bericht waarmee we onze liefde verklaren: niet meer zoals vroeger alleen maar aan die vijf zatte vrienden van de koffietafel – na de koffiekoek en de koffie volgt altijd de schnaps – maar aan de wereld.

Het gaat in wezen niet over de dode, maar over onszelf. Via ons bericht laten we in elk geval en graag zien dat we goede smaak hebben en het oeuvre van de gestorvene helemaal doorploegd en geanalyseerd hebben, met een rake quote erbovenop.

Nog beter is als we een anekdote hebben met de held waarin we zelf ook een rol spelen. “Ooit vertelde – bekende naam naar keuze – mij in een café waar niemand ons herkende het geheim van het leven, maar ik was te zat om het te onthouden”: in minder dan 280 tekens hijsen we ons op het niveau van de bekende dode.

Er zijn mensen die daar tegen zijn, ik niet. Iedere vogel tweet zoals hij gebekt is en elke tweet draait immers rond onszelf. Terwijl het soms echt wel lachwekkend is. Men bezoeke ten bewijze hiervan de hilarische account op Twitter die luistert naar de naam ‘How can I make this about me’.

De ene zijn dood is de ander zijn quote.

Wie dat niet vindt, kan doodvallen.