De empathie sijpelt weg uit de Wetstraat: Vooruit, cd&v, Open Vld en N-VA richten zich tegen de ‘passieven’

Met congressen en voorstellen proberen partijen een unieke positie op de kiezersmarkt te veroveren. Rode draad: empathie wordt een schaars goed in de Vlaamse politiek.

Eerst een nuance. Nogal wat commentatoren doen de vele nieuwe voorstellen vanop partijcongressen af als ‘ballonnetjes’. Een onzorgvuldige analyse. Dat partijen de kiezer proberen te overtuigen van al dan niet nieuwe ideeën, is helemaal geen negatieve zaak. Het is de essentie van wat partijpolitiek moet zijn: het verzamelen van burgers rond een gedeeld gedachtegoed.

Het toeval wil dat N-VA, Open Vld en Groen tezelfdertijd verzamelen bliezen, terwijl cd&v dat al in maart deed en Vooruit zijn congres en familiedag begin volgende maand in Plopsaland plant. Terwijl, tussen haakjes, in Franstalig België alles nog kalm en rustig blijft. In Vlaanderen, waar peilingen een verdere radicalisering van het electoraat voorspellen, is de zenuwachtigheid groter. Vandaar de ongeduldige drang tot herprofilering.

Gemeenschapsdienst

Wat opvalt: terwijl de sirenenzang van de radicalisering almaar meer Vlaamse kiezers naar de uitersten lokt (VB en PVDA zijn samen goed voor 34 procent van de stemmen in de jongste peiling van VRT en De Standaard, tegenover 24 procent bij de verkiezingen in 2019), lijken alle andere partijen voor een plek in het centrum te willen knokken. Een centrum dat weliswaar, onder druk van die radicalisering, naar rechts verschuift.

Zelfs Groen schuift wat mee, ook al bewandelt die partij ideologisch duidelijk andere paden dan de rest. Toch domineerde ook op het Groen-congres de wil om als een ‘gewone’, progressieve centrumpartij gepercipieerd te worden, weg van het cliché over ecologisch dogmatisme. Het ‘nieuwe’ Groen blijft bijgevolg ver weg van regels of verplichtingen die de brede middenklasse dwars zouden kunnen zitten. Dat leidt tot bravige standpunten à la ‘zeg niet dat je voor minder auto’s bent, maar zeg dat je voor meer fietsen bent.’

Die schroom om de samenleving vorm te geven met afdwingbare normen valt op omdat hij in scherp contrast lijkt te staan met de algemene wind van verstrenging en verplichting. Dat is slechts schijn. Al die aanscherpingen, dreigende boetesystemen en beperkingen die je bij N-VA, Vooruit, maar ook bij cd&v en zelfs bij Open Vld kunt terugvinden, treffen bij uitstek wie niet tot de brede groep middenklassers (of hoger) behoort. Die groep omvat, algemeen gezegd, de meeste werkende Vlamingen op actieve beroepsleeftijd. Om die brede middenklasse te dienen, wordt degene die er niet toe behoort strenger geviseerd.

Het was N-VA-voorzitter Bart De Wever die, in de marge van zijn partijcongres, die groep ‘outcasts’ in één begrip samenvatte: de ‘passieven’. Mensen, kortom, die niet actief bijdragen aan de welvaart van de gemeenschap. De Wever gebruikte de term ‘passieven’ al weleens eerder, altijd in pejoratieve zin. De term is vaag genoeg om breed begrepen te kunnen worden. Zowel de (vooral Franstalige) langdurig werklozen, bruggepensioneerden, nieuwkomers als inactieve zieken mogen zich aangesproken voelen.

Zelfs jongeren moeten op hun tellen letten. Zo keurde het N-VA-congres een voorstel van boegbeeld Theo Francken goed om jongeren te verplichten tot een jaar gemeenschapsdienst. Een algemene niet-militaire dienstplicht, om de jeugd van tegenwoordig wat discipline en gemeenschapszin bij te brengen. Omdat dat wel erg ver gaat – en omdat er geen begin van een idee is hoe dit concreet moet georganiseerd worden – sust de partij dat ze dit alleen maar wil ‘onderzoeken’, wat meestal politieke codetaal is voor: stilletjes begraven.

Maar het ideetje past wel naadloos in het algemene, nogal autoritaire streven van disciplinering van al wie buiten de volwassen middenklassennorm valt. Dat is de consequentie van doorgeschoten gemeenschapsdenken. Altijd is er nood aan een afbakening van wie wel of niet bij de gemeenschap hoort, waarbij morele, sociale of soms etnische criteria door elkaar lopen.

N-VA maar ook Open Vld ziet in de disciplinering een ‘prikkel’ om wie niet werkt toch aan de slag te krijgen en dus in de gemeenschap te integreren. Het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden, valt eensluidend in beide programma’s te lezen. Om dat doel te bereiken moet niet zozeer werken beter verloond worden, maar moet niet-werken strenger bestraft worden. De werkloosheidsvergoeding wordt beperkt in de tijd, vakbonden krijgen minder te zeggen, wie ziek is krijgt op doktersadvies te horen welke baan wél nog lukt... Mensen moeten het eerst slechter krijgen, voor ze vanzelf, gedisciplineerd, zullen zoeken naar de verbetering van hun lot.

De achterliggende kritiek is dat mensen die leven van een uitkering door de opstapeling van sociale voordelen vaak in de buurt van het inkomen eindigen van wie werkt voor een bescheiden loon. Bij nader inzien klopt die veronderstelling helemaal niet. Het beschikbaar inkomen van een werkende ligt in principe wel degelijk hoger dan dat van een uitkeringsgerechtigde, zo leert een factcheck van armoede-expert Wim Van Lancker (UA). Enkel bij de overgang van inactiviteit naar deeltijds werk loert de werkloosheidsval.

Eigen schuld

Het is wellicht geen toeval dat de mythe van de ‘slapend rijke werkloze’ juist nu opduikt, nadat de federale regering bij de energiecrisis vooral de laagste inkomens tegemoetkwam met een compensatieregeling. Dat beleid was blijkbaar een trap tegen het zere been van een deel van de middenklasse, die zelf plots geconfronteerd werd met de gevolgen van een kommerloos energieverbruik.

Ook Vooruit gaat onder Conner Rousseau een flink eind mee in het idee dat bestraffing kwetsbare mensen zal stimuleren om vooruit te gaan. Aankomende migranten moeten het met minder rechten stellen, voor langdurige werkzoekenden is er een verplichte basisbaan en om ouders het kroost beter te leren opvoeden neemt de staat een stuk van het kindergeld over. Namens cd&v keerde Sammy Mahdi zich tegen die paternalistische politiek. Het verhindert niet dat diezelfde Mahdi dan weer de volledige afschaffing van het SWT-brugpensioen bepleit, waarmee hij in het bijzonder kortgeschoolden met een zwaar beroep zou treffen.

Zo sijpelt de empathie weg uit de Wetstraat. Het nieuwe ‘frame’ zit al stevig vastgevezen op het politieke debat. Neem het onderwijs. Toen de nieuwe en voor Vlaanderen ronduit rampzalige resultaten voor leesvaardigheid bekend raakten, kon je voorspellen dat bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) het gesprek snel zou toespitsen op de verantwoordelijkheid van ouders en op de mogelijkheden om die ouders te straffen. Ouders hebben een rol, maar zo wentelt het beleid de eigen aansprakelijkheid wel erg makkelijk af op individuele schouders. Intussen slaat het beroepsonderwijs alarm over de verplichte omzetting van deeltijds onderwijs in duaal leren. Een ramp, zo wordt voorspeld, die juist de meest kwetsbare leerlingen zal treffen. En straks, als het zo ver is, zal het hun eigen schuld zijn.

Hetzelfde geldt voor het arbeidsbeleid. Het cruciale probleem van de activering – overigens een Vlaamse bevoegdheid – ligt niet bij mensen die moedwillig langdurig werkloos blijven, wel bij een overheidsdienst en een beleid dat zich niet weet aan te passen aan moeilijkere profielen. Maar het is natuurlijk veel eenvoudiger om de schuld bij het individu te leggen en dat individu te straffen.

Het lijkt wel een nieuwe vorm van voodoopolitiek: het werkt niet, maar het klinkt goed en lekker hard tegenover ‘de ander’. Het is de oorlog tegen de passieven. Het zou nog kunnen werken ook, als de ruime middenklasse ervan kan overtuigd worden dat haar frustraties niet voortkomen uit een falende overheid, maar wel uit medeburgers met minder mogelijkheden. Noem het de politiek van de omgekeerde afgunst. Niet de afgunst van wie minder heeft tegenover wie meer heeft, wordt aangewakkerd, wel de afgunst van zij die vinden dat wie al minder heeft toch nog altijd te veel krijgt.