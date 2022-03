Mark Coenen is columnist.

Vanuit de nostalgische echokamer die het internet gelukkig ook soms is, bereikte mij gisteren een foto waarop twee glunderende hummels trots hun nieuwe hond voorstellen.

Die hummels zijn van eigen maak, de hond kwam uit het asiel en werd, na korte beraadslaging, Filip geheten.

“Naar de kroonprins”, verklaarde mijn dochter, daarbij haar verstandigste blik opzettend.

Daar hadden wij niet van terug.

Mark Coenens glunderende hummels en Filip. Beeld rv

Zij had in de klas net over de man geleerd die een jaar later tot Zijne Majesteit Koning Filip, koning der Belgen én prins van België zou worden gekroond.

Dat haar hond de naam van de toenmalige kroonprins zou krijgen stond daarna in de sterren geschreven.

Dat mijn poging om hun tweede hond, een Italiaans mormel niet groter dan een veldmuis, Mathilde te noemen mislukt is, zie ik nog altijd als een tragisch falen van mijn opvoeding en bij uitbreiding een schandalige ondermijning van mijn ouderlijke gezag.

Dat is meteen de eerste keer van uw leven dat ge gezag en opvoeding in één zin gebruikt, hoor ik mijn vrouw precies zeggen maar dat moet inbeelding zijn, want ze is gaan werken.

De eerste weken van zijn verblijf bij ons was Filip een modelhond: geen blaf kwam er uit, geen grom werd gehoord. Hij had zijn draai nog niet gevonden, zo bleek want toen hij aangepast was aan zijn nieuwe omgeving toonde hij voluit zijn ware karakter - dat van een aanhankelijke, neurotisch gestoorde blafkoning met draadangst en verlatingsproblemen.

Bij de hondenschool raadde men aan om een speciale cursus te volgen, want hij reageerde op alle andere honden alsof hij ze allemaal persoonlijk moest opvreten.

Zijn grootste prestatie is dat hij op weg naar Italië als het moet wel 24 uur zijn plas en kak kan inhouden, maar voor de rest houdt het niet over: het blijft een neurotisch gestoorde blafkoning met draadangst en verlatingsproblemen.

Geen haar op het hoofd van de kinderen dat eraan denkt om hem weg te doen, of hem, wat ik weleens voorstel, te slachten, uit te benen en te marineren en vervolgens saignant te roosteren op de barbecue en aan carnivore vrienden te serveren.

Teentje look dabei.

Het is een grapje waar niemand mee kan lachen, terwijl het verschil tussen hondenvlees en pakweg varkensvlees alleen maar perceptie is.

Een huisdier is voor ons net een mens terwijl varkens, runderen en kippen om op te eten zijn.

Uit een recente wetenschappelijke studie blijkt dat we vroeger veel meer diersoorten aten dan het beperkte aantal dat nu op ons bord ligt.

Geen mammoet was veilig voor onze knorrende maag.

De verdwijning van de grote diersoorten had niets te maken met klimaatopwarming of andere rampen maar met de vraatzucht van de mens, die daarna vrolijk overstapte naar de kleinere soorten. En nu eten we zelfs insecten, zij het wel gefrituurd.

Maar van Filip blijven ze af.