De eerlijke conclusie is dat de coronapas een mislukking is. Dus kunnen we hem maar beter weer afvoeren

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

“We schrijven het met grote tegenzin, maar misschien moet de coronapas toch maar ingevoerd worden als stok om de vaccinatie nog sneller vooruit te jagen.” Zo stond het hier op 1 september van vorig jaar. Dat ging toen enkel, aan de vooravond van de vierde golf, over Brussel. Ook toen de pas later naar Vlaanderen overwaaide, leek dat, met veel aarzeling, toch te verantwoorden. Niet omdat de pas veiligheid en volledige vrijheid kon brengen voor wie gevaccineerd was: delta leerde snel dat dat een riskante aanname is. Wel om zoveel mogelijk mensen met zachte dwang te overtuigen van vaccinatie, nog altijd ons beste wapen tegen ernstige ziekte door Covid-19.

Zo leek het althans elders te werken. De invoering van de covidpas in Frankrijk joeg de slabakkende vaccinatiecijfers in het land weer vooruit. Een Franse studie schat dat daardoor 4.000 levens gered zijn. Nu blijkt dat in ons land anders te zitten. De vooruitgang in de vaccinatiecampagne sinds de invoering van de coronapas blijft beperkt. Cijfers van data-expert Joris Vaesen tonen geen verband tussen coronapas en vaccinatiegraad.

En dus moeten we eerlijk concluderen dat de invoering van het zogenaamde Covid Safe Ticket (CST) een mislukking is geweest. De pas biedt te weinig bescherming om gerust te zijn. Als stimulans voor weigeraars is het succes ook beperkt. Daar tegenover staat dat het CST een polariserende maatregel is, die het verzet tegen het coronabeleid aanwakkert, ook bij velen die niet per se in het antivaxkamp zitten. Zoals Marc Van Ranst in Knack zegt: “Achteraf bekeken moet je zeggen dat in een land met een vaccinatiegraad die zo hoog is als de onze de last en de ambras niet opwegen tegen de eventuele winst.”

Het merkwaardige is dat politici, hier en in het buitenland, van de coronapas juist nog meer een hoeksteen van het coronabeleid willen maken. Ondanks de vrij brede wetenschappelijke twijfel over de effectiviteit van de maatregel. Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) staan er vooralsnog pal achter, hun partijen willen de ‘vaccinatiepas’ juist nog aanscherpen, als alternatief of synoniem voor vaccinatieplicht. In andere landen zie je dezelfde tendens. Zelfs het ‘vrije’ Zweden zwicht voor de coronapas.

De motivatie voor die volharding kan enkel politiek zijn. Politici willen mensen die zich hebben laten vaccineren belonen, zoals kinderen een lolly krijgen na een covidtest. Zo werkt het niet. Vrijheid is geen lolly. Als stimulans voor vaccinatie was de pas een aanvaardbaar middel. Als die stimulans niet blijkt te werken, rest enkel maatschappelijke ontwrichting. Dan zoeken we beter andere en betere methodes.

De coronapas is niet het product van de duivel dat sommige critici er in zien. Maar als hij zijn doel niet bereikt, kan hij beter zo snel mogelijk verdwijnen. Niet volgend jaar, niet volgende zomer maar echt: zo snel mogelijk.