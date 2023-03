Nog altijd is de tijd niet rijp voor een kansrijk overleg over een stikstofakkoord in de Vlaamse regering. Misschien lukt het zaterdag of zondag. Misschien ook niet. Een eerbaar compromis is een groot goed in een democratie als de onze, maar met de stikstofdeal valt allang geen eer meer te rapen.

Dat valt de ministers in de regering-Jambon aan te zien. De aanblik van de asgrauwe gezichten van de excellenties lijkt op die van frontsoldaten in een uitzichtloze loopgravenoorlog. Ze weten dat ze straks weer naar de vuurlinie geroepen worden door de generaals in de partijhoofdkwartieren. Dit is geen gezonde manier van besluitvorming meer. Niet voor de bewindslieden, niet voor het vertrouwen in het bewind en niet voor landbouw en natuur en voor wie daarvan leeft.

Voor die therapeutische hardnekkigheid is er geen alternatief voorhanden. De huidige meerderheid van N-VA, cd&v en Open Vld is veroordeeld om samen een akkoord te vinden, ook al willen ze dat eigenlijk allang niet meer. In theorie zou een wisselmeerderheid of een doorstart met een minderheidskabinet een uitweg kunnen bieden, maar in de Vlaamse of Belgische politieke cultuur zijn dat onbegane wegen. Dan liever voortploeteren, tegen beter weten in. De eenheid in de Vlaamse regering is die van een koppel dat elke dag vecht, maar bijeenblijft voor de kinderen.

Dat doet met een andere, kritische blik kijken naar het institutionele keurslijf waarin het Vlaamse Parlement zichzelf gedwongen heeft. Belgische deelstaatparlementen zijn zogenaamde legislatuurassemblees. Dat wil zeggen dat die deelstaatparlementen zichzelf niet kunnen ontbinden en vervroegde, regionale verkiezingen kunnen uitschrijven. Een regering kan enkel vallen, als bij constructieve motie meteen een nieuwe meerderheid wordt opgetuigd. Dat systeem, zeldzaam maar niet uniek in de wereld, werd ingevoerd om te vermijden dat regeringen te makkelijk zouden vallen en de kiezer slag om slinger naar de stembus zou worden geroepen.

Vandaag loopt dat systeem tegen zijn limieten. Een regering waarin de verhoudingen tussen de coalitiepartners helemaal scheefgetrokken zijn, is toch bijna verplicht om door te gaan. Juist omdat een regeringsval bijna onmogelijk is, is er weinig discipline om een compromis te sluiten. Omgekeerd zou je je kunnen voorstellen dat mocht een parlement wel kunnen ontbonden worden, partijen sneller geneigd zouden zijn een noodzakelijk akkoord te vinden, uit angst voor het oordeel van de kiezer die brokkenmakers vaak afstraft.

Dit doet erg denken aan de beslissing om verkiezingen zo vaak mogelijk te laten samenvallen. Dat moest het de kiezer comfortabel maken en verhinderen dat beleid voortdurend doorkruist wordt door kiescampagnes. In werkelijkheid leiden de samenvallende verkiezingen tot blokkeringen, tactisch getreuzel en ingeperkte coalitiekeuzes.

In een goed werkende democratie fungeren verkiezingen als stoomfluit voor politieke of maatschappelijke spanningen. De Vlaamse regeringscrisis toont aan dat je die stoomfluit niet straffeloos dichtstopt.