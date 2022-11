De echte onredelijken? Regeringsleiders die verantwoordelijkheid voor ecologische crisis in schoenen van geëngageerde burgers schuiven

Premier De Croo richtte zich in de afgelopen dagen expliciet tot “de klimaatjongeren”, eerst in zijn toespraak op de klimaatconferentie in Egypte, daarna nog directer in een open brief. De premier verwijt ons met het vingertje te zwaaien, klimaatvandalen te zijn en geen constructief debat te willen voeren op basis van wetenschappelijke feiten, argumenten die wij graag tegen de premier zelf willen keren.

Wij, dat zijn klimaatjongeren, klimaatouderen, klimaat-middleagers, en al voor wie leeftijd op dit moment in de geschiedenis het laatst van hun zorgen is. Sommigen onder ons gebruiken pen en papier als strijdmiddel, schrijven rapport na rapport. Anderen verkiezen spandoeken en lopen mee, mars na mars. Enkelen onder ons hanteren superlijm of armlocks. Ze gooien hun eigen lichaam in de strijd, actie na actie.

Wie zijn de reële klimaatvandalen? Dat zijn de fossiele lobbyisten die momenteel in recordaantallen aan tafel schuiven bij onze premier en zijn collega’s op de klimaatconferentie in Egypte. De echte onredelijken zijn regeringsleiders als De Croo die in aloude paternalistische traditie de verantwoordelijkheid voor de ecologische crisis in de schoenen schuiven van hun geëngageerde burgers, terwijl ze zelf nieuwe fossiele infrastructuur blijven financieren met ons belastingsgeld. De Croo en zijn regering hoeven de klimaatbeweging geen lessen te spellen, zeker na hun veroordeling in de Klimaatzaak.

De premier verwijt ons een klimaatagenda van ‘minder, minder, minder’. Een eerste bedenking daarbij is: minder van wat? Minder extreem weer dat ons land vorig jaar onder water zette, en dit jaar drooglegde? Minder huishoudens in energie- en transportarmoede? Een economie die minder afhankelijk is van winstbeluste multinationals en autoritaire regimes? Ja, ja, en nog eens ja!

Hoe houdbaar is het model van “meer, meer, meer” trouwens, dat De Croo zelf verdedigt? Met opgestoken vingertje spoort de burgervader ons aan (terug) naar de schoolbanken te trekken om wetenschap te studeren. Als we nog jaren met onze neus braaf in de boeken moeten zitten, dan schieten we zo voorbij de klimatologische tipping points. En misschien had de premier zichzelf wat beter mogen laten informeren over de bestaande wetenschappelijke literatuur. Dan zou hij intussen weten dat een blind vertrouwen in nieuwe, vaak nog onbestaande technologische innovaties absoluut ontoereikend is om de systeemverandering te realiseren die nu nodig is om ons klimaat te stabiliseren.

In een economisch systeem dat altijd vraagt om “meer, meer, meer”, is het onmogelijk om de eindeloos groeiende vraag naar energie en grondstoffen los te koppelen van de desastreuze impact op mens en planeet. Sterker nog, het groeidenken dwingt leiders als De Croo om bestaande ongelijkheden verder uit te diepen. Onze premier fantaseert over (prijzige) elektrische vliegtuigen om korte afstanden te overbruggen, terwijl citytrippen in deze crisistijd al tot een luxe is verworden voor een doorsnee huishouden. Hij droomt ervan om dure en weinig efficiënte groene waterstof te importeren uit Afrika als levenslijn voor “onze” energie-intensieve industrie, terwijl de lokale bevolking uit de betrokken regio’s vaak zelf nauwelijks toegang heeft tot betrouwbare en hernieuwbare elektriciteit.

Onze huidige economie eist misschien wel “meer, meer, meer”, maar een goed leven op een bewoonbare planeet, dat floreert vooral bij een idee van “genoeg”. Genoeg energie, genoeg mobiliteit, genoeg zinvol werk, genoeg tijd voor ontspanning, zelfontplooiing en familie. Technologische innovaties kunnen ons zeker helpen in de omslag naar zo’n economie van het genoeg, maar de echte vooruitgang zit in politieke en sociale innovaties.

Wij legden de voorbije jaren al een heleboel voorstellen voor zo’n innovaties op tafel, op basis van wetenschappelijke feiten (bijvoorbeeld hier, hier en hier). Sommigen onder ons schoven zelfs herhaaldelijk aan bij premier De Croo, zijn ministers en hun kabinetten, om snel te ontdekken dat al die voorstellen in dovemansoren vielen. Kom ons nu dus niet vertellen dat we ons niet “constructief opstellen” of geen “coalities smeden”.

De echte barrières voor systeemverandering zijn politiek van aard en sociale bewegingen helpen net om die te overstijgen, ook dat wordt intussen breed erkend binnen de wetenschappelijke klimaatliteratuur. Onze rol als klimaatbeweging is dus niet om terug richting de schoolbanken te trekken. We hoeven niet publiekelijk op de vingers getikt te worden door onze premier. De rollen liggen veeleer omgekeerd. Vanzelfsprekend blijven we openstaan om samen te werken met beleidsmakers wanneer we kunnen, maar we zullen evenzeer kritiek blijven leveren, protesteren en ons verzetten wanneer we moeten.

Ondertekend door o.a. Gert-Jan Vanaken, Tegengas; Sébastien Hendrickx, Extinction Rebellion en Het Burgerparlement; Adélaïde Charlier, Activiste justice climatique et droits humains; Boon Breyne, Youth for Climate; Valentine Hendrix, Youth for Climate; Nele Coen, Ineos Will Fall; Ike Teuling, Tegengas; Sandrine Mairesse, Tegengas & Youth for Climate; Chloé Mikolajczak, Activiste pour la justice environnementale et social; Lucie Morauw, Activiste justice climatique et sociale; Aymeric De Backer, Youth For Climate; Francis Panichelli, Grandparents pour le Climat; Youna Marette, étudiante, activiste, Vera Dua, Grootouders voor het Klimaat; Joeri Thijs, Greenpeace; Anuna De Wever, klimaatactivist; Nic Balthazar, tv-maker, klimaatactivist; Vinz Kanté, journalist, LIMIT; Steven Vromman, Low Impact Man; Nick Meynen, European Environmental Bureau