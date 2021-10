‘De échte beledigde majesteiten zaten vooral in de entourage van de politici die ik viseerde’

Jarenlang moest ik balanceren op en net over het randje van de wet. Maar het Grondwettelijk Hof oordeelde deze week dat de wet die verbiedt om de koning te beledigen, strijdig is met de vrijheid van meningsuiting en dus met de Grondwet. Als cabaretier vind ik dat erg jammer, dat leg ik verderop nog uit. Maar de Mensenrechtensupporter in mij juicht. Er wordt in de hele wereld flink geknabbeld aan die vrije meningsuiting. We naderen het eindejaar en ik kijk met angst uit naar de lijstjes met vermoorde journalisten, kunstenaars en activisten. Alvast een schot voor de boeg: in 2020 werden dubbel zoveel journalisten vermoord als de tien jaren daarvoor. Het is geruststellend dat het Belgisch Grondwettelijk Hof duidelijk is over de vrijheid van meningsuiting, en de Mensenrechten in het algemeen. Zeker nu ook sommige Europese landen, zoals Polen en Hongarije, koppig en schijndemocratisch, het eigen gelijk van de machthebbers weer voorop zetten. Daarvoor precies zijn de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens bedoeld. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Koning Filip is dus ook maar een mens.

De argumentatie van het Hof is kort samengevat: ‘De reputatie van de Koning wordt ruimer beschermd dan die van andere personen’. Telkens als er zich een zakkenwasser, in naam van de koning, beledigd voelde als ik een grap had gemaakt over, ik zeg maar wat, een helikoptervlucht boven Laken, antwoordde ik: ‘De koning is groot en machtig genoeg om voor zichzelf te zorgen’.

Daarnaast koos ik elk woord in elke grap zorgvuldig uit. Ik ben Chris Dusauchoit of Hans Teeuwen niet. Schelden en vloeken is te gemakkelijk. Voor mij was het de kunst om een grap zo te formuleren dat wie zich beledigd wilde voelen met serieuze argumenten moest afkomen. Mijn doel was ook nooit beledigen. Mijn doel was de lach. En gelachen werd er. Met hele theaters tegelijk en volgens de VRT-studiedienst door meer dan 3 miljoen verschillende kijkers per jaar.

Het feit dat ik de grens van het strafbare opzocht, was voor mij persoonlijk, en ik citeer koning Filip, ‘de framboos op de taart…’ Dat het strafbaar was wat ik deed, zorgde voor extra spanning. En precies dat maakte de lachsalvo’s van Maaseik tot Veurne luider. Net zoals de clowns in het circus altijd geprogrammeerd werden na de leeuwentemmers of de trapezisten. Beledigen kan iedereen. Balanceren op het randje, samenspannen met het publiek. Dat is waar het in comedy om draait.

Van de koning of zijn familie heb ik tegen- noch medewerking gevoeld tijdens mijn 25 jaar op de planken. De échte beledigde majesteiten zaten vooral in de entourage van de politici die ik viseerde. Een echtgenote van een premier zei me ieder jaar dat ze me beter vond als mimespeler. Kortom: toen ik nog zweeg. Mime dankte een paar eeuwen geleden overigens eerder zijn succes aan de woordenloze kritiek, dan aan de romantische souvenir die men er nu van maakt. Platgestoken banden door jaloerse mannen, doodsbedreigingen van facteurs, sponsorcontracten van bedrijven die werden stopgezet, brieven van advocaten… Zelfs vorig jaar nog mijn korte mime in De Ideale Wereld, die niet mocht heruitgezonden worden onder druk van de politieke hielenlikkers… Been there, done that.

Naar aanleiding van de nieuwe visie op majesteitsschennis verschenen mijn naam en werk de voorbije week weer in artikels en in de sociale media. Iedereen is zijn eigen mening van harte gegund. En de vrijheid om die te verkondigen. Voor comedians valt er geen cent meer te verdienen aan het koningshuis, maar dat de vrije meningsuiting, een van de pijlers van de Mensenrechten, zegeviert vind ik een enorm succes.