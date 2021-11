De echt concrete doorbraken tegen klimaatopwarming gebeuren niet in Glasgow

Barbara Debusschere is journalist.

Grote leiders als Xi Jinping, Vladimir Poetin en Jair Bolsonaro sturen hun kat. Anderen vliegen in per privéjet. De meeste landen zijn bezig met economisch herstel na corona, niet met CO2-uitstoot af te bouwen. China opent nieuwe steenkoolmijnen en zelfs gedoodverfd ‘klimaatsinterklaas’ Joe Biden brengt geen groot cadeau mee.

Wie de VN-klimaattop in Glasgow volgt, dreigt vlot in een halve depressie te zakken. Ook als je uitzoomt, ziet het plaatje er spectaculair ontmoedigend uit.

Zo waarschuwt het VN-klimaatpanel dat de opwarming sneller gaat dan voorspeld. Na bijna 30 jaar klimaatoverleg stijgt de uitstoot, waardoor we op weg zijn naar een opwarming met bijna 3 graden. Het IMF stelt vast dat er elke minuut 9,5 miljoen euro subsidies naar fossiele brandstof gaat. En de uitstootbeloftes die landen in Parijs maakten, zijn ruim onvoldoende om de opwarming tot 1,5 à 2 graden te beperken.

Toch is dan maar de handen in de lucht gooien en verzuchten dat wij en onze kinderen nu onherroepelijk verloren zijn geen logische reactie.

Daar zijn drie redenen voor. Krampachtig optimisme ‘omdat dat een morele verplichting is’ hoort er niet eens bij.

Eén: de klimaatverandering is geen valluik. We worden niet plots vanuit het paradijs in het einde van de wereld gekatapulteerd. De gevolgen van 1,5 graden opwarming, zoals eilanden die kopje-onder gaan, zijn oneindig dramatisch. Maar het is niet omdat dat zou gebeuren door de schandelijke late reactie van de mensheid, dat het niet erg zinvol blijft om te proberen niet boven de 1,6 graden uit te komen.

Twee: klimaattoppen zijn onvermijdelijk een traag politiek ritueel en deels show. Zeker Belgen begrijpen dat overeenkomen met bijna tweehonderd landen nogal wat voeten in de aarde heeft.

De echt concrete doorbraken gebeuren elders. Zo zijn wind- en zonne-energie niet meer te stoppen in hun opmars en vervellen iedere dag miljoenen bedrijven, havens, wijken en steden stap voor stap tot groenere versies van zichzelf. Ook omdat de consument dat nu eist. In automagazines zie je bijna alleen nog maar elektrische exemplaren. De ‘divestmentbeweging’ die oproept om niet meer te investeren in fossiele brandstoffen maar wel in schone energie heeft ervoor gezorgd dat triljoenen dollars niet in fossiele brandstoffen zijn geïnvesteerd.

Drie: er is meer veranderd dan we denken. Nu eist een N-VA-minister ambitieuze plannen voor ze naar die top gaat. Haar voorganger Joke Schauvliege (CD&V) trok nog volop en zonder blozen de calimerokaart. Het eerste klimaatverdrag in 1997 mikte op gemiddeld 5,2 procent minder uitstoot voor industrielanden, nu gaan steeds meer landen – op papier althans – voor nuluitstoot in 2050.

Het is wel te weinig en te vreselijk laat en de kloof tussen wat nodig is en wat gebeurt, groeit met de dag. Maar de marsrichting is, hoe hobbelig ook, onherroepelijk en wereldwijd ingezet. En bijna iedere handeling die ook u stelt, telt.