Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Eigenlijk zijn wij hier in Spanje in een soort extra large Knokke terechtgekomen. Dat wisten wij natuurlijk niet op voorhand, maar het wordt ons elke dag duidelijker. Ik vertelde vorige week al over de urbanitzaciós, grote lappen Costa Brava die zijn volgebouwd met formidabele villa’s en hotels met kamerprijzen vanaf 400 euro — je mag al blij zijn als je als gewone mens via een smalle steile trap nog tot bij de zee geraakt, waar je dan vanuit de hoogte, vanop hun balkon, door mensen met hun armen overeen wordt weggekeken.

Ik schreef ook al dat er nu in de winter praktisch geen bewoners zijn. Op vrijdag arriveren er enkelen in hun Porsche Cayman. Met bodywarmers aan en Breitlings om hun polsen troepen ze samen op de weinige terrassen die open zijn. Mijn vrouw komt uit Schoten, haar hele jeugd lang kon zij vanop de staantribune van het leven de beau monde van Brasschaat en ’s Gravenwezel bekijken, zij heeft er een levenslange schrik aan overgehouden.

Ik herken hun ongeluk, zei ze, terwijl wij op het terras van de Rodondo het spektakelstuk aanschouwden. Zo goed als al mijn klasgenoten leefden, ondanks hun weelde en voorspoed, in gezinnen die krom stonden van de stress en het verdriet. Verraad, overspel, verslaving, afgunst, eenzaamheid, verwaarlozing: haal het geld er weg, en wat rest is een soort van vierde wereld. Er zijn weinig mensen die het juk van het geld kunnen dragen.

Ik moet toegeven: bijna iedereen die ik in de loop van mijn leven iet of wat rijk heb zien worden, is daar ten onder aan gegaan. Heeft de rol moeten lossen, is verstoten of eenzaam of verdwaasd geëindigd, kon op den duur het geluk niet meer definiëren. Ze zijn opgepeuzeld door hun demonen. De duivel bestaat. Hij heeft een groot filiaal aan de Costa Brava.

Nu worden mensen dus van Facebook gegooid omdat ze een fóto van Zwarte Piet posten, zei ik die avond. Tot voor kort was het een discussie. Er waren voor- en tegenstanders, argumenten pro en contra, en nu heeft schijnbaar iemand beslist dat het rondweg verboden is. Daar is geen slotakkoord aan te pas gekomen, geen stemming, geen volksraadpleging, geen democratisch proces. Van de ene dag op de andere word je gestraft voor een gedachte.

Als er geen verboden zijn, moet je zelf veel harder nadenken en je best doen, zei mijn vrouw.

Ik vind, met voortschrijdend inzicht, voortdurend het vliegtuig nemen niet meer van deze tijd, zei ik. Ik denk dat een grote, groeiende groep mensen het daarmee eens is. Ik zou willen dat Facebook het posten van foto’s van vliegtuigen bestraft. Dan doen ze nog eens iets nuttigs met hun tijd en hun invloed.

Mark Zuckerberg is ook maar een magnaat, zei mijn vrouw. Die heeft vast ook een eigen strand. Hij heeft geen belang bij échte veranderingen. Al die flutterige discussies zijn rookgordijnen om de échte issues aan het zicht te onttrekken. Grondig herverdelen, gezond worden, goed zijn voor de aarde, helemaal andere prioriteiten stellen. De mensen krijgen een schuldgevoel aangepraat over onbenulligheden, ze worden bang gemaakt voor hun eigen schaduw, en intussen gaat alles zijn oude gangetje.