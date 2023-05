De druk komt, nog maar eens, op de schouders van leraren te liggen

Pieter Gordts is journalist.

Opnieuw krijgt ons onderwijs een fameuze pandoering. Je zou denken dat we er ondertussen aan gewoon geworden zijn, maar het blijft toch schokkend om het nieuwste PIRLS-rapport te lezen. Daarin staat, kort gezegd, dat onze tienjarigen het veel slechter doen voor begrijpend lezen dan in het verleden. In vergelijking met vijftien jaar geleden zijn we bijna een heel schooljaar aan kennis kwijt. Zes procent haalt zelfs de onderste lat niet. Ze begrijpen dus amper wat er in een tekst staat. Kortom, we moeten ons de vraag stellen of ze wel kunnen lezen.

Dus is, helemaal terecht, het debat weer losgebarsten over hoe we de kwaliteit van ons leesonderwijs, en bij uitbreiding het volledige onderwijs, kunnen opkrikken. Dat debat is niet nieuw. Dit is lang niet het eerste rapport dat wijst op een aanslepend probleem.

Specifiek voor leesonderwijs gebeurde er de jongste jaren gelukkig al heel wat. Alleen is het nog wachten op de resultaten daarvan. Wat lange tijd structureel fout liep, keer je nu eenmaal niet snel om. Het beeld van de traag kerende tanker doemt op. Al gaat die beeldspraak niet ver genoeg. Eigenlijk vragen we leraren en directies het schip te repareren terwijl ze ermee varen. Dat vergt niet enkel doordachte ingrepen, het kan niet in een-twee-drie. Zeker niet op een moment dat het onderwijs met een kanjer van een lerarentekort te kampen heeft.

Al zijn er volgens de onderzoekers van PIRLS lichtpuntjes in een voor de rest behoorlijk deprimerend rapport. Dat jongeren al vaker een boek vastpakken dan vijf jaar voordien of dat leraren meer tijd besteden aan leesonderwijs bijvoorbeeld.

De onuitgesproken bijgedachte blijft dan: dit kost nog even tijd. Of ook wel: vooral toekomstige generaties zullen de voordelen hiervan opstrijken. Dus steekt meteen ook een ongemakkelijke vraag de kop op: wat met de kinderen die nu op de schoolbanken zitten? Kunnen we ook hen om geduld vragen?

We denken in de eerste plaats aan de 6 procent die zelfs het laagste niveau van begrijpend lezen niet haalt. Wat doen wij als maatschappij voor hen? Hoe krijgen we die kinderen nog mee? Al zit het probleem nog dieper: PIRLS toont dat niet alleen de zwaksten achteruitgaan, ook de sterkere profielen doen dat. Spreken van een verloren generatie zou misschien getuigen van een te groot defaitisme, maar de vraag moet zijn hoe we dat kunnen voorkomen.

Dus komt de druk, nog maar eens, op de schouders van leraren te liggen. Zij moeten niet alleen toekomstige tienjarigen meer en beter aan het lezen krijgen, ze moeten er ook vooral voor zorgen dat onze huidige schoolgaande jeugd geen verloren generatie wordt.

De grote valkuil van rapporten als deze is dat ze tot defaitisme leiden bij leraren en scholen. Als je dag in, dag uit je stinkende best doet maar keer op keer om de oren geslagen wordt met slechte resultaten is dat een normale reactie. Dat zou pas echt een drama zijn: het gaat hand in hand met lagere verwachtingen.

Het voelt dan ook gek op een dag als vandaag, met dit bedroevende rapport als aanleiding, maar we kunnen niet anders dan pleiten voor enig optimisme, opdat de hoop en ambitie niet verloren zouden gaan. Voor de 6 procent.