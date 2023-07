De draaglijke verantwoordelijkheid van ons bestaan

De literaire gemeenschap rouwt om het heengaan van de Tsjechische schrijver Milan Kundera, een van de meest prominente romanciers van de 20ste eeuw. Kundera’s schrijven nodigt ons uit tot diepe reflectie over de essentie van ons bestaan. De rode draad doorheen zijn geschriften is de manier waarop het individu, vaak ongewild, wordt meegesleurd in grote gebeurtenissen.

Het is een ongemakkelijk gevoel dat we vandaag ervaren in tijden van existentiële dreiging, geopolitieke spanning, afbrokkelende democratie en klimaatcrisis. Je kunt dan twee dingen doen. De schouders ophalen en voortdoen. Of halt houden en erover reflecteren. Dat laatste deed Kundera op onnavolgbare wijze.

Filosofie en existentie

Kundera was meester in het combineren van fictie en filosofie, en zette een literaire traditie van inspiratiebronnen als Robert Musil en Gustave Flaubert voort. Niet de schrijver als mondelinge spreekbuis, maar zijn oeuvre deed ertoe. Nietszeggende, kritiekloze leegte die zich sinds Kundera’s literaire hoogtijdagen alleen maar heeft vermenigvuldigd: daar ging hij ostentatief tegenin.

In zijn meest bekende werk, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (1984), speelt Milan Kundera met de concepten ‘licht’ en ‘zwaar’ en hoe deze van toepassing zijn op ons menselijk bestaan. Tegen de achtergrond van de Praagse Lente duikt hij dieper in de mythe van de ‘eeuwige terugkeer’, een idee dat oorspronkelijk uit het stoïcisme komt en later bekend werd door Friedrich Nietzsche. Het gaat over de bewustwording van de ‘lichte’ aard van onze unieke levensloop en brengt existentiële, quasi-nihilistische vragen naar voren over onze menselijke verantwoordelijkheden in het hier en nu.

De vraag die dan in mij opkomt: geeft de uniekheid en eenmaligheid van ons bestaan ons het recht om onze verantwoordelijkheden naar anderen zomaar te negeren? Dit zijn belangrijke kwesties, zeker in deze tijden van klimaatvluchtelingen of door de afname van onze biodiversiteit.

Politiek en ironie

Persoonlijke ervaringen met de communistische partij en zijn latere ballingschap voegden een politieke dimensie toe aan zijn werk, en vormden het fundament voor onder andere zijn debuutroman De grap (1967), toch was hij geen politiek schrijver. Politiek diende als decor voor een diepere reflectie, meer niet.

Conformisme was de romancier vreemd. Hij waarschuwde voor een vloed van aangenomen ideeën die het individuele kritische denken dreigde te verpletteren. Daarom was de roman voor hem de ultieme kunstvorm. “Een schrijver zijn betekent niet een waarheid prediken, het betekent een waarheid ontdekken”, schreef hij daarover.

Zijn oeuvre is doorspekt van de donkere thema’s maar nooit zonder ironie, die voor hem een vorm van levenskunst was.

Actualiteit en relevantie

Kundera zet zijn fascinatie voor vrouwelijkheid en erotiek voort in zijn laatste romans, zoals in Het feest der onbeduidendheid (2014). Daar blijft het wringen bij hem. De manier waarop hij het vrouwenlichaam objectiveert, ruikt vermuft. Zijn te androcentrische wereldbeeld en de stereotiepe weergave van vrouwen kwamen hem op terechte kritiek te staan.

Desondanks blijft Kundera’s werk relevant door zijn diepgaande exploratie van universele thema’s. Voor hem waren cultuur, literatuur en kritisch denken de drijvende krachten van de geschiedenis. Het is deze beschavingsmachine die instaat voor ons individuele en collectieve (voort)bestaan. Het komt er dus op aan om in deze moeilijke tijden de complexiteit van de menselijke ervaring blijvend te onderzoeken. Het maakt de verantwoordelijkheid van ons bestaan draaglijker, denk ik. En ja, soms met een vleugje humor. Want dat kan nooit kwaad.