Jeroen Olyslaegers is columnist.

Wat doet ge met de dood van een zo getalenteerde, lieve kerel die ge nooit écht hebt gekend, maar van bij het begin graag zag? Wat doet ge met verdriet dat u zo plots te grazen neemt? Treiterige herinnering. Ge wilde een zonovergoten terras verlaten. Hij vroeg om nog even te blijven. Zijn ogen glinsterden toen hij u oortjes aanreikte en gij voor de eerste keer de stem van Tamino hoorde. Typisch. Het was niet zijn muziek die Tom absoluut wilde delen met u, maar de klanken van iemand waar hij mentor en producer van was. Hij keek naar u toen die stem u tranen in de ogen bezorgde en glimlachte gelukkig. De dood van Tom Pintens is gelijk een valse noot die nooit had mogen weerklinken, het geluid van ruis dat luider wordt. Ge zijt met uw zoon gaan stappen in de regen. Na die boswandeling waart ge ontroerd aan het staren naar een explosie van roze, blauwe, paarse en witte hortensia’s. Ze vormden een boeket van trotse kwetsbaarheid. Wilde krullen aan een piano. Teder. Onstuitbaar. Meesterschap. Tom.