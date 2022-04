Jana Antonissen is columnist.

Rockheld Arno en nederpoplegende Henny Vrienten, maar ook oudste mens ter wereld Kane Tanaka en pretparkontwerper Eric Daman overleden onlangs.

Ze vallen als vliegen, schrijft iemand online. Discreet huilende emoji’s, gebroken harten.*

Lovende woorden in alle kranten: Arno was een goede vriend, Henry voedde een generatie op, Kane was wiskundekampioen, en Eric hield rekening met de angsthazen.

Collectieve rouwbetuigingen zijn ontroerend, steken achtergeblevenen een hart onder de riem.

Maar wat met al die minder bekende mensen die ons verlaten; verdienen die geen in memoriam?

Ik denk aan verkeersslachtoffers die details worden in korte berichtjes over kijkfiles; aan lichamen die enkel in lijkzakken het journaal halen; aan weinig spectaculaire pasfotootjes op inmemoriam.be.

De dood treft ons allemaal. Eenmaal aan de andere zijde maakt het niet meer uit of we al dan niet meesterwerken uitbrachten.

Maar niemand die een ander wist te raken wordt vergeten, ook al lees je daar niks over.