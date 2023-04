De Delhaiziens hebben al gewonnen, waarom wijzen de bonden het voorstel dan af?

In 2015 voerde Delhaize een herstructurering door waarbij 1.700 werknemers het bedrijf dienden te verlaten. Ze kregen van Delhaize een groter dan gemiddelde ontslagvergoeding. Hoeveel er nadien nog aan het werk zijn gegaan is niet duidelijk maar we mogen aannemen dat een deel minstens tijdelijk werkloos is geweest. Ik kan me niet herinneren dat er toen een oproep verschenen is van 70 professoren om de betrokken werknemers te steunen (DM 22/4).

Nu is er sprake van een herstructurering bij hetzelfde bedrijf waarbij geen enkele werknemer de baan verliest. De werknemers gaan wel over naar een ander bedrijf/werkgever. Via cao 32 bis zijn er bovendien waarborgen dat rechten, minstens tijdelijk, gevrijwaard zijn. Nu komen onze 70 professoren wel in actie en roepen ze op om steun voor de betrokken werknemers. Niet als de werknemers hun baan verliezen, dus, wel als ze hun baan behouden. Dezelfde proffen die in het manifest waarschuwen voor een – in de feiten niet bestaande - verdere precarisering van de arbeidsmarkt. Mogen we dit allemaal wat vreemd vinden?

De vakbonden hebben er intussen geen twijfel over laten bestaan dat ze effectief willen dat Delhaize de intentie uit om alle 9.200 betrokken werknemers te willen ontslaan. Ze willen op die manier de wet-Renault kunnen toepassen. Bij de streng gereguleerde onderhandelingen die volgen uit deze wet wordt eerst onderhandeld om het totaal aantal ontslagen naar omlaag te krijgen. Deze werknemers zouden dan volgens het oude systeem kunnen voortwerken. Voor de winkels die toch verzelfstandigd worden, zou er voor de vrijwillige vertrekkers een mooie premie onderhandeld worden.

Werk-werktransitie

De wet-Renault is intussen 25 jaar oud en kreeg vorm in een totaal andere arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar laaggeschoolden nog veruit de grootste groep vormden. Een arbeidsmarkt waar er bovendien nog sprake was van hoge en in veel gevallen langdurige werkloosheid. Voor minstens een deel van de ontslagen werknemers was een terugkeer naar de arbeidsmarkt haast onmogelijk. Dat in dergelijke gevallen een extra premie wordt onderhandeld is de redelijkheid zelve.

Anno 2023 vormen hooggeschoolden de grootste groep. De werkloosheid staat op het laagste peil in bijna een halve eeuw. De krapte is ongezien. Er is een brede consensus dat bij een economisch ontslag ingezet moet worden op een werk-werktransitie. De bedoeling is dat de betrokken werknemer al tijdens de opzegperiode begeleid wordt naar ander werk. In zo’n geval liggen extra vergoedingen minder voor de hand.

De beste sociale bescherming is en blijft een andere job. Laat dit werk-werkscenario nu net bij Delhaize op grote schaal doorgevoerd worden. Wat dit betreft zijn de Delhaiziens nu al winnaars. En toch wijzen de vakbonden dit af?

Niets houdt hen nochtans tegen om voor de meer kwetsbare werknemers extra waarborgen te onderhandelen. Als Delhaize ons iets leert is het wel dat er dringend nood is aan een aangepaste wet-Renault voor de arbeidsmarkt van 2023.