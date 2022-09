De deeltijdprinses, net zo uitgespuwd als Meghan en Camilla, moet zich haast voor haar bestaan verantwoorden

Els van Doesburg is schepen in Antwerpen namens N-VA. Haar column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Marc Van Ranst.

Er vloeide de voorbije weken heel wat inkt over een kersverse koning en onvergetelijke koningin. Een mooier eerbetoon aan The Queen geven dan Beertje Paddington deed, is zo goed als onmogelijk. Dus richt ik mijn lofzang tot een andere Koninklijke Hoogheid: de deeltijdprinses.

In Nederland werkt zowat 70 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking deeltijds. In België, waar een pak minder mensen überhaupt beroepsactief zijn, ligt dat cijfer voor vrouwelijke loontrekkenden op 42 procent. Daarmee staat Nederland op de eerste en België op de vierde plek in de deeltijdranking. We lijken wel parttimelanden.

Net zo uitgespuwd als Meghan en geminacht als Camilla moeten deze dames, die geringschattend ‘deeltijdprinsessen’ worden genoemd, zich bijna voor hun bestaan verantwoorden.

Smoothiebowlmeisjes

Luie dozen die ze zijn, jaagt de samenleving hen op om toch eens wat meer ambitie te tonen. Wortels en stokken moeten hen naar een voltijdse betrekking op de arbeidsmarkt verleiden en zo nodig slaan. Niet onterecht in het geval van de smoothiebowlmeisjes (en ja, ook jongens), die hun dagen verveeld dolend doorbrengen. Ze slagen er niet in een manier te vinden om een nuttige bijdrage te leveren aan de samenleving, maar eisen wel het recht op om bij het minste en geringste door diezelfde samenleving ondersteund te worden.

Zij vormen gelukkig niet de meerderheid. Mensen die deeltijds werken (voornamelijk vrouwen dus) doen dat in veel gevallen om zorgtaken op zich te nemen. Dat daarover minachtend wordt gedaan, is veelzeggend. Een samenleving die de economische waarde op de arbeidsmarkt hanteert als ultieme maatstaf om de invulling van een leven te beoordelen, zit toch in een behoorlijk verknipte neoliberale logica. Want gadverdamme, je gaat je toch niet op woensdagmiddag met je eigen kinderen bezighouden als een soort waardeloze slons? En je vindt het nog leuk ook?!

Taart

Zelfverklaarde experts in vrouwenemancipatie zullen hier vast weer ontzettend zuur op reageren, het zal ook eens niet. Dat het “toch weer vooral vrouwen zijn” die al die zorgtaken op zich nemen en dat hen zo allerlei “carrièrekansen ontnomen worden”. Hoewel dit soort types zich graag progressief noemt, hanteren ze wel gewoon diezelfde neoliberale logica dat professioneel succes hét levensdoel vormt.

Vrouwen die daar niet voor kiezen, zijn dan een soort sektarische volgelingen van de griezelige moederschapsideologie waar zelfs geen vrije keuze aan te pas komt. Opgedrongen door de dominante masculiene cultuur, weet u wel. Het omgekeerde is eerder waar: niet iedereen heeft de luxe om deeltijds te gaan werken. Velen werken voltijds omdat financiële nood hen daartoe dwingt.

Wie wel over die vrijheid beschikt, blijkt vaak liever de gekochte tijd te besteden aan kinderen of bejaarde ouders dan de helft van het extra inkomen bij voltijds werk naar de overheid te zien gaan. Liever een taart bakken voor de kleuter en de oude buurvrouw dan voor ons reeds morbide obese Vadertje Staat: zo gek vind ik het niet.