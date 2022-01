Bewonderenswaardig?

Het is bewonderenswaardig dat premier De Croo vreest voor het overheidsbudget wanneer een vermindering op een bepaald btw-tarief zou betekenen dat ‘de staat’ minder inkomsten zou realiseren. We moeten immers allemaal op ‘de kleintjes’ letten in deze moeilijke tijden.

Het is minder bewonderenswaardig dat premier De Croo blijkbaar meer angst heeft voor ‘zijn’ budget en geen medeleven met het budget van de burgers die geen keus hebben behalve het betalen van de aan ‘de staat’ verschuldigde btw-bijdragen en de aan de energieleveranciers verschuldigde sommen voor irrationeel verhoogde prijzen.

Premier De Croo toont zich een volwaardige blauwe liberaal. De kleintjes betalen de rekening. De ‘niet-zo-kleintjes’ krijgen het zoveelste cadeautje.

Ik heb premier De Croo deze week gehoord. Hij vond het ongehoord dat leden van zijn regering durfden te raken aan de vooropgestelde inkomsten van ‘zijn’ regering.

Ik blijf het spijtig vinden dat premier De Croo er niet in slaagt om hetzelfde enthousiasme aan de dag te leggen wanneer het gaat over de budgetten van de burgers.

Ik gaf premier De Croo tot nu toe enig respijt wegens zijn (soms) goede aanpak van de coronacrisis.

Ik moet mijn mening herzien. De Croo junior is niet meer dan de zoveelste liberaal die anderen de rekening wil laten betalen.

Marc Panaye, Kaprijke

Energie

Energie wordt onbetaalbaar. Ik dacht dat dit een basisbehoefte is. Waar blijven de vakbonden? Nog in verlof of in slaapmodus? Wordt het niet stilaan tijd om alles plat te leggen? Dit is waarschijnlijk niet zo makkelijk. Solidariteit tussen mensen die tot over hun oren in de schulden zitten voor nutteloze consumptiegoederen: dit lijkt me moeilijk. Dan spreken we nog niet over mensen die nu al in de armoede leven.

Marcel Noens, Rupelmonde

Geopolitiek op het scherp van de snee

Jonathan Holslag vreest voor een Russische invasie van Oekraïne die de zwakke Europese landen kan meesleuren in een oorlog (DM 13/1). Dit is geopolitiek op het scherp van de snee. Men onderschat hier immers geweldig de blijvende vrees van de Russen voor een invasie vanuit het Westen. Geen enkele Rus kan ooit de invasies van Napoleon en Hitler vergeten die met hun legers door de vlaktes van Oekraïne hun land binnenvielen. Oekraïne heeft voor Rusland een enorm strategisch belang als bufferstaat; Poetin zal daarom nooit toelaten dat het deel uitmaakt van de NAVO, zoals de Amerikanen nooit van Cuba een militaire associatie met Rusland hebben geduld. Napoleon merkte op: ‘La géographie, c’est le destin des peuples’. De Amerikanen kunnen dat beamen. Met de Amerikaans-Mexicaanse oorlog, die Abraham Lincoln veroordeelde, konden zij hun grondgebied met dertig procent uitbreiden. Elke historicus die naam waardig omschrijft het als een “roofoorlog”. Maar met een update van Napoleon’s uitspraak kan men over deze oorlog en de ‘roof’ van Oekraïne spreken als: It’s geopolitics, stupid.

Roger Vyverman, Ninove