De crisis in Israël toont hoe kwetsbaar de democratie kan zijn

In Israël vecht de democratie voor haar overleven. Als de duizenden demonstranten niet alsnog gehoord worden, dreigt een burgeroorlog. Het zijn niet onze woorden, maar die van de Israëlische historicus Yuval Noah Harari.

Harari wordt weleens wolligheid verweten, maar in een opiniestuk in de Financial Times over de justitiehervorming van de regering van premier Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu is hij heel duidelijk. In een land waar de controle op de uitvoerende macht al zwak is – zo heeft Israël geen grondwet – is het een bijzonder slecht idee het hooggerechtshof buitenspel te zetten. Wat nu overblijft, is een regering met onbeperkte macht.

Israël wordt sinds december 2022 bestuurd door een historisch rechtse regering waarin de Likoed-partij van Netanyahu samenwerkt met ultranationalistische en ultraorthodoxe joodse religieuze partijen. Die coalitiegenoten lieten al verstaan dat ze snel discriminerende wetten tegen Arabische landgenoten, vrouwen, lgbtq+’ers en seculiere burgers willen afkondigen. Met een tandeloos hooggerechtshof staat niets dit in de weg.

Volgens de Israëlische regeringspartijen is het eenvoudig: ze hebben vorig jaar de verkiezingen gewonnen. Ze vormen ‘samen een meerderheid’ en vertolken nu de veronderstelde ‘wil van de Israëlische kiezer’. Het zijn valse zinnen die je ook bij ons – gelukkig in heel andere omstandigheden – weleens hoort. Vals, want ze gaan voorbij aan het feit dat in een democratie die naam waardig de rechten van minderheden steeds worden beschermd tegenover een tirannie van de meerderheid. Een onafhankelijk rechtsorgaan is hier essentieel voor.

Het ‘goede’ nieuws is dat zich in Israël een omvangrijke maatschappelijke coalitie heeft gevormd tegen de justitiehervorming van de regering. Zelfs een aanzienlijk deel van de krijgsmacht, sinds het ontstaan van Israël een onmisbaar fundament onder het hele overheidsapparaat, heeft zich er al openlijk tegen uitgesproken. Het is afwachten of deze coalitie alsnog kan wegen op de hervorming. Er worden grote stakingen verwacht.

En dan zijn er nog de Verenigde Staten. Washington heeft bij monde van president Joe Biden al laten verstaan dat het aan banden leggen van de rechtsstaat problematisch is. Dit ‘haastwerk’ is volgens Biden nergens voor nodig. De Verenigde Staten blijven een cruciale bondgenoot voor Israël: diplomatiek, financieel en militair. In ruil verwacht Washington dat Israël voor kalmte zorgt in het Midden-Oosten. Zeker niet voor nog meer onrust.

De crisis in Israël toont hoe kwetsbaar de democratie kan zijn. De Verenigde Staten zelf zijn hier trouwens een ander voorbeeld van. Donald Trump is er nog niet uitgespeeld. Hij blijft de voornaamste presidentskandidaat voor de Republikeinen. Als de Amerikaanse kiezer hem in 2025 een tweede zit als president gunt, heeft Trump volgens The New York Times een ‘ingrijpend en verregaand plan’ klaar om de onafhankelijke werking van Amerikaanse overheidsdiensten aan banden te leggen. Hij wil zo (nog) meer macht concentreren bij het Witte Huis.

Een toekomst met The Donald en Bibi als ‘kleine dictators’, van een tragikomische nachtmerrie gesproken.