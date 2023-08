Mark Coenen is columnist.

Van toxisch leiderschap naar geïntoxiceerd slachtofferschap: het was voor de burgemeester van het miljonairsdorpje Lubbeek afgelopen weekend een kleine stap. Zijn stiekem gefilmde publieke plaspauze zorgde voor een – jaja – vloedgolf van leedvermaak en goede – en ook foute – moppen op de sociale media.

Dat de duizend camera’s die in Brussel 24/7 elke beweging registreren de indrukwekkende straal van een wankelende, geheel in het wit geklede man, perfect uitgelicht door de helle straatverlichting in het midden van de hoofdstad, een jaar geleden misten; het zegt iets over de efficiëntie van die camera’s en de rapportering ervan, maar dit geheel terzijde.

Sinds de gsm met camera is elke burger een potentiële spion, alleen beseffen dronken mensen dat, jammer genoeg voor hen, niet meteen.

In een reactie verklaarde de Boris Jeltsin van Vlaams-Brabant dat “hij ook maar een mens is”. Daarmee zijn tegenstanders, die hem graag en veelvuldig afschilderen als gespeend van alle menselijke kwaliteiten op het verkeerde been zettend: de confederale god is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Heden is hij geheel vervuld van gêne. Het is in deze tijd de vraag of dat fait pissoir tegen hem gaat werken in het stemhok.

In de Haagse Post spreekt Ton F. van Dijk over de trumpiaanse paradox: de man die eruitziet alsof hij een onecht kind is van de kruising tussen Mussolini en een mango wordt bij elke nieuwe rechtszaak tegen hem populairder. Vol trots verspreidt hij zelf zijn mugshot, genomen toen hij zich overgaf aan de politie in Georgia, met daarbij de wat contradictorische kreet ‘No Surrender!’. Een stroom aan gadgets volgde. Na amper één dag groeide de bankrekening van zijn verkiezingscampagne al met 7 miljoen dollar aan. Dat hij dat geld vervolgens gebruikt voor zijn eigen rechtszaken en niet voor zijn campagne dondert niet voor zijn fans. Cognitieve dissonantie op oorlogssterkte.

Volgens Van Dijk is dat ook in Nederland aan het gebeuren. Ervaring en competentie, waarover bijvoorbeeld de lijsttrekker van PvdA/GroenLinks Frans Timmermans beschikt, zijn blijkbaar redenen om net níét op iemand te stemmen. Hier zit voor de Veelgeplaagde uit L. misschien ook iets in. Een deal met Porta Potti om tijdens de campagne overal mobiele toiletten te installeren waar hij passeert voor een spreekbeurt, de ontwikkeling van een eigen plastuit met beeltenis of een sponsoring van ondergoed voor incontinenten: de mogelijkheden zijn legio.

Eén ding is zeker: het wordt een mooi verkiezingsjaar.